Kế hoạch được xây dựng trên cơ sở thực hiện chỉ đạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân và Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2026.

Theo đó, các hoạt động năm nay gắn với kỷ niệm 140 năm Ngày Quốc tế Lao động 1/5, nhằm tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò và sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới.

Thông qua các hoạt động, Công đoàn Khoa học và Công nghệ Việt Nam đặt mục tiêu thúc đẩy sự quan tâm, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và toàn xã hội đối với việc chăm lo, xây dựng giai cấp công nhân hiện đại, lớn mạnh.

Công đoàn đẩy mạnh tuyên truyền, phát động các phong trào thi đua trong đoàn viên và người lao động.

Công đoàn Khoa học và Công nghệ Việt Nam mong muốn các hoạt động sẽ giúp tăng cường đoàn kết, củng cố niềm tin và sự gắn bó của đoàn viên, người lao động đối với Đảng, Nhà nước và tổ chức công đoàn; đồng thời, khơi dậy tinh thần đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất lao động, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026.

Bên cạnh đó, các hoạt động cũng hướng tới tạo chuyển biến rõ nét trong công tác bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động; phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; nâng cao điều kiện làm việc và chất lượng nguồn nhân lực của ngành.

Tổ chức các hoạt động phải có trọng tâm

Theo yêu cầu của Công đoàn Khoa học và Công nghệ Việt Nam, các hoạt động phải được tổ chức đồng bộ, thiết thực, có trọng tâm, trọng điểm; ưu tiên ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số từ khâu tuyên truyền, tổ chức thực hiện đến giám sát, đánh giá; tăng cường sự phối hợp giữa tổ chức công đoàn với cơ quan chuyên môn, doanh nghiệp và các đơn vị liên quan nhằm nâng cao hiệu quả chăm lo cho đoàn viên, người lao động.

Năm 2026, Tháng Công nhân có chủ đề là “Công nhân Việt Nam: Đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất lao động”.

Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động mang chủ đề “Đổi mới quản lý và nâng cao hiệu quả công tác an toàn, vệ sinh lao động trong kỷ nguyên số”.

Điểm nhấn của kế hoạch là Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2026, dự kiến được tổ chức với nhiều hoạt động ý nghĩa.

Tại lễ phát động, công đoàn sẽ biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Xanh - Sạch - Đẹp, bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động” năm 2025; trao quà cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Đáng chú ý, chương trình “Phiên chợ Công nhân” sẽ được tổ chức với nhiều gian hàng cung cấp sản phẩm, dịch vụ ưu đãi dành cho đoàn viên, người lao động.

Cùng với đó, công đoàn sẽ ký kết hợp tác với các đối tác để triển khai các chương trình chăm sóc sức khỏe, dịch vụ y tế ưu đãi; tổ chức hội thảo, tư vấn sức khỏe nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động.

Thông qua chuỗi hoạt động này, Công đoàn Khoa học và Công nghệ Việt Nam kỳ vọng tạo cao điểm chăm lo cho người lao động, góp phần xây dựng đội ngũ công nhân hiện đại, lớn mạnh, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.