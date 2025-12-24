Tuy nhiên, việc lấy ý kiến và chốt phương án cần được triển khai sớm, nhằm tạo điều kiện để doanh nghiệp và người lao động chủ động xây dựng kế hoạch sản xuất, sắp xếp thời gian nghỉ ngơi phù hợp.

Trao đổi với VietNamNet về phương án nghỉ Tết Dương lịch 2026 đang được Bộ Nội vụ lấy ý kiến, ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, cho biết tổ chức Công đoàn đồng tình với phương án hoán đổi ngày làm việc để người lao động được nghỉ liền 4 ngày.

Ảnh minh hoạ: Nam Khánh

Theo ông Hiểu, sau khi nhận được văn bản xin ý kiến của Bộ Nội vụ, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã tổ chức lấy ý kiến đoàn viên, người lao động thông qua fanpage Công đoàn Việt Nam.

Kết quả khảo sát đến trưa 24/12 cho thấy, trong tổng số 92.162 lượt trả lời, có 62% ý kiến đồng thuận với phương án hoán đổi ngày làm việc thứ Sáu (2/1/2026), làm bù vào thứ Bảy (10/1/2026) để nghỉ Tết Dương lịch liền 4 ngày; 38% lựa chọn phương án chỉ nghỉ ngày 1/1/2026 theo quy định.

Ông Hiểu cho biết, mong muốn chung của đông đảo người lao động là được hoán đổi ngày làm việc để có kỳ nghỉ Tết Dương lịch kéo dài 4 ngày. Theo ông, việc có thêm ngày nghỉ sẽ giúp người lao động tái tạo sức lao động, cải thiện sức khỏe và tinh thần, qua đó góp phần nâng cao năng suất và hiệu quả công việc.

Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cũng nhấn mạnh, cơ quan tham mưu cần sớm hoàn thiện phương án, tổ chức lấy ý kiến và chốt quyết định kịp thời, nhằm tạo điều kiện để các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và người lao động chủ động xây dựng kế hoạch làm việc, sản xuất và nghỉ ngơi phù hợp.

“Công đoàn luôn ủng hộ việc bố trí các kỳ nghỉ lễ, tết hợp lý, có thể kéo dài hơn trong điều kiện cho phép, nhằm giúp công nhân, người lao động phục hồi thể chất và tinh thần, giảm áp lực, tránh tình trạng kiệt sức. Qua đó, góp phần xây dựng lực lượng lao động khỏe mạnh, chất lượng và gắn bó lâu dài với doanh nghiệp”, ông Hiểu nhấn mạnh.