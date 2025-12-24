Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến các bộ, ngành về phương án hoán đổi ngày làm việc nhằm kéo dài kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2026, tạo điều kiện cho công chức, viên chức và người lao động có thời gian nghỉ ngơi hợp lý.

Theo quy định tại Bộ luật Lao động 2019, người lao động được nghỉ 1 ngày vào dịp Tết Dương lịch, ngày 1/1 hằng năm. Trong phương án nghỉ lễ, Tết năm 2026 đã được Thủ tướng Chính phủ thông qua, nội dung mới chỉ đề cập lịch nghỉ Tết Nguyên đán, lễ 30/4 – 1/5 và Quốc khánh 2/9, chưa đề cập lịch nghỉ Tết Dương lịch.

Bộ Nội vụ vừa đề xuất phương án nghỉ Tết Dương lịch năm 2026 theo hướng hoán đổi ngày làm việc. Cụ thể, hoán đổi ngày làm việc thứ Sáu (2/1/2026) sang ngày nghỉ hằng tuần thứ Bảy (10/1/2026). Theo đó, người lao động sẽ được nghỉ ngày 2/1/2026 và đi làm bù vào ngày 10/1/2026.

Ảnh minh hoạ.

Nếu phương án này được thông qua, công chức, viên chức sẽ được nghỉ Tết Dương lịch 2026 trong 4 ngày liên tục, từ thứ Năm (1/1/2026) đến hết Chủ nhật (4/1/2026).

Bộ Nội vụ cho biết đề xuất này nhằm khuyến khích người sử dụng lao động áp dụng thời gian nghỉ Tết Dương lịch năm 2026 cho người lao động tương tự như đối với công chức, viên chức, đồng thời vẫn bảo đảm đầy đủ quyền lợi theo quy định pháp luật và khuyến khích các thỏa thuận có lợi hơn cho người lao động.

Theo Bộ luật Lao động 2019, người lao động đi làm vào ngày nghỉ lễ, Tết ngoài tiền lương còn được trả tiền làm thêm giờ, với mức ít nhất bằng 300% so với lương ngày làm việc bình thường; làm thêm ban đêm được tính bằng 390%.

Trước đó, phương án nghỉ Tết Nguyên đán 2026 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt với 9 ngày liên tục, gồm 5 ngày nghỉ Tết và 4 ngày nghỉ hằng tuần. Công chức, viên chức nghỉ Tết từ thứ Bảy, ngày 14/2/2026 (27 tháng Chạp năm Ất Tỵ) đến hết Chủ nhật, ngày 22/2/2026 (mùng 6 tháng Giêng năm Bính Ngọ).