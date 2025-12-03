Theo lịch, Tết Dương lịch năm tới (ngày 1/1/2026) rơi vào thứ Năm. Do đó, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tại các doanh nghiệp sẽ được nghỉ 1 ngày và hưởng nguyên lương theo quy định của Bộ luật Lao động.

Tết Dương lịch 2026 người lao động được nghỉ 1 ngày, hưởng nguyên lương. Ảnh minh họa: Nam Khánh

Về chế độ nghỉ ngơi, Nghị định 12/2022/NĐ-CP quy định rõ các mức xử phạt đối với người sử dụng lao động vi phạm.

Cụ thể, người sử dụng lao động sẽ bị phạt tiền từ 10 – 20 triệu đồng đối với hành vi vi phạm quy định về nghỉ hằng tuần, nghỉ hằng năm và nghỉ Lễ, Tết; phạt tiền từ 2 – 5 triệu đồng nếu không bảo đảm cho người lao động nghỉ việc riêng, nghỉ không hưởng lương theo quy định hoặc không thông báo bằng văn bản cho Sở Lao động – Thương binh và Xã hội (nay là Sở Nội vụ) về việc tổ chức làm thêm từ trên 200 giờ đến 300 giờ/năm.

Việc nghỉ Lễ, Tết là quyền lợi cơ bản. Doanh nghiệp bắt buộc phải bố trí lịch nghỉ đúng quy định. Trường hợp người sử dụng lao động cần huy động nhân sự làm việc trong ngày này phải được người lao động đồng ý và chi trả đầy đủ chế độ làm thêm giờ.