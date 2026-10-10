Liên Hợp Quốc và một số quốc gia châu Âu đã phản đối việc Mỹ trừng phạt Tòa án Hình sự quốc tế (ICC), trong khi Israel lại ủng hộ động thái của Washington.

Theo Times of Israel, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio ngày 9/10 tuyên bố rằng Washington sẽ phong tỏa mọi tài sản của ICC nằm trong phạm vi tài phán của Mỹ, đồng thời cấm các cá nhân và doanh nghiệp Mỹ giao dịch với "tòa án bất hảo này".

"Các biện pháp trừng phạt là cần thiết để bảo vệ quân nhân và quan chức Mỹ trước nguy cơ bị truy tố từ một tòa án mà chúng ta chưa bao giờ tham gia. Tổng thống Donald Trump sẽ không bao giờ cho phép ICC truy tố công dân Mỹ. Hoặc là ICC chấm dứt những động thái đe dọa, hoặc chúng tôi sẽ chấm dứt ICC", ông Rubio cho biết.

Ngoại trưởng Rubio nhấn mạnh rằng Mỹ đã nêu rõ những "bước đi thiện chí" mà họ mong đợi từ ICC, nhưng cơ quan này vẫn không thay đổi thái độ trong suốt một năm qua. Ông Rubio cũng kêu gọi các đồng minh của Mỹ là thành viên ICC kiềm chế tòa án này, nếu không muốn Washington có các biện pháp cứng rắn hơn.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio. Ảnh: X/@SecRubio

Theo truyền thông Mỹ, lệnh trừng phạt mới của Washington yêu cầu các doanh nghiệp và cá nhân Mỹ đang giao dịch hoặc làm ăn với ICC có 6 tháng để chấm dứt hoạt động với cơ quan này.

Ngay lập tức, ICC đã lên tiếng bác bỏ lệnh trừng phạt của Mỹ, nhấn mạnh rằng tòa án sẽ tiếp tục thực hiện đầy đủ nhiệm vụ được giao. "Quyết định của Mỹ là cuộc tấn công nhằm vào nguyên tắc thượng tôn pháp luật và những nền tảng của trật tự pháp lý quốc tế", phía ICC cho hay.

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres tỏ ra quan ngại sâu sắc về những tác động có thể xảy ra từ các biện pháp trừng phạt. Trong khi đó, Ủy ban châu Âu (EC) bày tỏ sự thất vọng trước quyết định của Washington, đồng thời cam kết phối hợp chặt chẽ với ICC để bảo đảm tòa án tiếp tục hoạt động hiệu quả.

Về phía Hà Lan, nơi đặt trụ sở của ICC, Thủ tướng Rob Jetten đã kêu gọi các bên tìm cách giải quyết bất đồng trong 6 tháng tới. Ngoại trưởng Canada, Đan Mạch, Đức, Pháp, Italia, Nhật Bản và Anh cũng ra tuyên bố chung cam kết sự ủng hộ với ICC.

Trái ngược với châu Âu, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu lại công khai ủng hộ quyết định của Mỹ. "Tôi hoan nghênh Tổng thống Donald Trump và Ngoại trưởng Marco Rubio vì đã đưa ra quyết định đúng đắn. ICC không phải một tòa án thực sự, mà là tổ chức mang tính chính trị", nhà lãnh đạo Israel nói.