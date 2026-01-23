Gương chiếu hậu trong xe là thiết bị hỗ trợ quan sát phía sau, giúp người lái nhận biết phương tiện bám đuôi, chuyển làn hoặc lùi xe an toàn. Việc chỉnh gương đúng cách giúp giảm điểm mù vốn là nguyên nhân phổ biến dẫn đến va chạm.

Tuy nhiên, ngoài việc chỉnh góc nhìn, trên phiên bản tiêu chuẩn của các mẫu xe phổ thông hoặc phần lớn xe đời cũ, phía dưới gương này luôn có một chiếc lẫy gạt nhỏ bằng nhựa. Vậy chức năng thực sự của nó là gì?

Không ít tài xế không biết lẫy gạt bên dưới gương chiếu hậu trong xe có tác dụng gì. Ảnh: Family Handyman

Theo các chuyên gia ô tô, chiếc lẫy gạt nhỏ này là công tắc chuyển đổi cơ học giữa hai chế độ chống chói ban ngày và ban đêm. Người lái chỉ cần gạt lẫy nhỏ bên dưới gương để chuyển chế độ, giúp giảm tác động của ánh đèn pha chiếu thẳng từ phía sau vào mắt.

Vì sao tính năng chống chói của gương chiếu hậu lại quan trọng?

Ánh sáng chói từ đèn pha xe phía sau có thể gây lóa mắt, làm giảm khả năng quan sát của người lái trong vài giây và khoảng thời gian đủ để xảy ra tai nạn.

Không giống ánh nắng mặt trời có thể che bằng tấm chắn nắng, gương chiếu hậu luôn nằm trong tầm nhìn bắt buộc của người lái, nên không thể "né" được ánh sáng mạnh nếu không có cơ chế hỗ trợ.

Do đó, việc sử dụng đúng chức năng chống chói của gương chiếu hậu là một kỹ năng lái xe an toàn cơ bản nhưng thường bị bỏ quên, đặc biệt với tài xế mới.

Cơ chế hoạt động của gương chiếu hậu chỉnh tay

Để hiểu rõ hơn về cách thức hoạt động, chúng ta cần nhìn vào cấu tạo bên trong. Theo trang HowStuffWorks, khác với gương phẳng thông thường trong gia đình, gương chiếu hậu ô tô loại chỉnh tay sử dụng cấu trúc lăng kính hình nêm và hoạt động dựa trên nguyên lý lăng kính.

Gương chiếu hậu chống chói chỉnh tay được thiết kế dựa trên nguyên lý lăng kính. Ảnh: Popular Mechanics

Nhìn từ ngoài, gương có vẻ phẳng, nhưng thực chất lại là một cơ chế quang học khá tinh vi. Bởi mặt kính trước và mặt tráng bạc phía sau của gương không song song với nhau mà tạo thành một góc nghiêng nhỏ. Khi gạt lẫy, người lái sẽ thay đổi góc của mặt gương bên trong.

Ở chế độ ban ngày khi lẫy gạt ở vị trí bình thường, bề mặt tráng bạc sẽ hướng thẳng vào mắt người lái. Lúc này, người lái nhìn thấy hình ảnh sắc nét, sáng rõ với 100% cường độ ánh sáng.

Khi gạt lẫy để chuyển sang chế độ ban đêm, bề mặt phản xạ chính bị nghiêng đi, khiến ánh sáng mạnh từ đèn xe phía sau không chiếu thẳng vào mắt người lái mà bị phản xạ lên trên hoặc sang hướng khác.

Hình ảnh mà người lái nhìn thấy lúc này thực chất là hình ảnh phản chiếu từ bề mặt kính phía trước, chỉ có cường độ sáng khoảng 4%. Nhờ đó, độ chói giảm đáng kể, dù hình ảnh phía sau có thể hơi tối hơn.

Đây được xem là giải pháp đơn giản nhưng cực kỳ hiệu quả, đặc biệt khi lái xe ban đêm trên cao tốc hoặc đường quốc lộ.

Lời khuyên của chuyên gia

Tại Việt Nam, tình trạng bật đèn pha vô tội vạ trong phố hoặc lắp thêm đèn LED trợ sáng cường độ cao là rất phổ biến. Điều này khiến tính năng chống chói trên gương chiếu hậu trở nên quan trọng hơn bao giờ hết.

Các chuyên gia lái xe an toàn khuyến cáo, nếu xe chỉ có gương chiếu hậu chỉnh cơ, hãy tập thói quen kiểm tra vị trí lẫy gạt trước khi khởi hành.

Khi di chuyển vào ban đêm trên quốc lộ hoặc cao tốc, hãy chủ động gạt lẫy sang chế độ chống chói để bảo vệ mắt. Ngay khi trời sáng, hãy gạt lẫy về vị trí cũ để khôi phục tầm nhìn chân thực nhất.

Dù là lẫy gạt cơ học "cổ điển" hay công nghệ điện tử hiện đại, việc hiểu và sử dụng đúng chức năng của gương chiếu hậu sẽ góp phần không nhỏ vào những hành trình an toàn.

