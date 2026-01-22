Mercedes-Benz vừa chính thức hé lộ những thông tin đầu tiên về S-Class 2027 - mẫu sedan đầu bảng mang tính biểu tượng của thương hiệu ngôi sao ba cánh. Theo khẳng định từ ban lãnh đạo hãng, đây không phải là một bản nâng cấp nhẹ giữa vòng đời mà là một trong những cuộc đại tu lớn nhất trong lịch sử phát triển của dòng S-Class.

Mercedes-Benz cho biết S-Class mới sẽ có những nâng cấp lớn nhất từ trước đến nay. Ảnh: Mercedes-Benz

Trong video giới thiệu được công bố trước thềm sự kiện ra mắt toàn cầu vào ngày 29/1, CEO Mercedes-Benz Ola Kallenius nhấn mạnh rằng đây sẽ là mẫu xe tiên tiến hơn bất kỳ chiếc S-Class nào trước đây. Phát biểu này nhanh chóng thu hút sự chú ý của giới chuyên môn, bởi S-Class vốn luôn là chuẩn mực công nghệ của ngành công nghiệp ô tô hạng sang.

Theo ông Kallenius, mẫu xe Mercedes S-Class 2027 sở hữu khoảng 2.700 linh kiện hoàn toàn mới. Con số này chiếm hơn một nửa tổng linh kiện cấu thành của chiếc xe, đủ để cho thấy đây không đơn thuần là một bản nâng cấp thông thường với một vài điều chỉnh nhỏ để bắt kịp xu hướng. Nhiều chuyên gia nhận định Mercedes-Benz đã thay đổi cấu trúc, công nghệ và triết lý phát triển, chứ không chỉ chỉnh sửa bề mặt.

Ngoại hình của Mercedes-Benz S-Class 2027 được tinh chỉnh theo hướng bề thế và quyền lực hơn. Ảnh: Carscoops

Về thiết kế, S-Class 2027 vẫn trung thành với dáng sedan sang trọng quen thuộc nhưng hướng tới hình ảnh mạnh mẽ và uy nghi hơn. Đây không phải là cuộc "đập đi xây lại" toàn bộ thân xe, mà là sự thay đổi có tính toán.

Phần lưới tản nhiệt được mở rộng thêm khoảng 20%, mang lại cảm giác bề thế đúng chất sedan hạng sang cỡ lớn. Biểu tượng ngôi sao Mercedes đặt trên nắp ca-pô được quay trở lại và còn được tích hợp đèn LED, tạo điểm nhấn nhận diện rõ ràng vào ban đêm.

Bên trong khoang cabin, thay đổi lớn nhất của S-Class 2027 là sự xuất hiện của hệ điều hành MB.OS hoàn toàn do Mercedes tự phát triển, lần đầu tiên được trang bị trên S-Class.

Dù chưa được tiết lộ hoàn toàn nhưng hãng cho biết S-Class 2027 sẽ là mẫu xe đầu tiên của hãng sử dụng kiến trúc phần mềm mới. Ảnh: Carscoops

Hệ thống này tích hợp tới 27 cảm biến, hỗ trợ điều khiển bằng giọng nói nâng cao, khả năng cá nhân hóa sâu và tương tác thông minh hơn với người dùng. Theo CEO Mercedes, MB.OS được phát triển với triết lý "công nghệ vì con người" thay vì chạy theo xu hướng phô diễn.

Sự thoải mái – yếu tố làm nên danh tiếng của S-Class tiếp tục được ưu tiên, đặc biệt ở hàng ghế sau. Ghế ngồi được thiết kế lại với công thái học tối ưu hơn, đi kèm các tùy chọn cá nhân hóa mở rộng. Hệ thống treo khí nén cũng được nâng cấp, cho khả năng thích ứng thông minh hơn với mặt đường xấu, đặc biệt phù hợp với điều kiện giao thông tại Mỹ và Nam Âu.

Đáng chú ý, Mercedes còn trang bị tính năng ghi nhận dữ liệu những đoạn đường gập ghềnh. Các thông tin này sẽ được đồng bộ lên máy chủ thông qua GPS, giúp hệ thống treo của xe cũng như các mẫu Mercedes khác dùng chung phần mềm chủ động điều chỉnh khi quay lại khu vực này.

Đề cập về triết lý phát triển, ông Kallenius khẳng định Mercedes-Benz không đánh đổi trải nghiệm trực giác của người lái để chạy theo màn hình. Dù sở hữu các màn hình cỡ lớn, độ phân giải cao, S-Class vẫn duy trì những nút bấm vật lý quan trọng, đặc biệt trên vô lăng, nhằm đảm bảo thao tác nhanh và chính xác.

Về hệ truyền động, Mercedes-Benz tiếp tục cho thấy lập trường thận trọng. Dù đẩy mạnh phát triển xe điện, hãng chưa có ý định từ bỏ động cơ đốt trong. Động cơ V12 vẫn sẽ tồn tại trong tương lai gần, trong khi một động cơ V8 hoàn toàn mới đã được phát triển để đáp ứng tiêu chuẩn khí thải khắt khe nhất châu Âu.

Theo Mercedes, đây là động cơ V8 "sạch nhất" từng được sản xuất và hãng sẽ để khách hàng tự quyết định lựa chọn, thay vì ép buộc chuyển sang xe điện. Và với S-Class, Mercedes-Benz vẫn giữ vững vai trò người định nghĩa chuẩn mực cho phân khúc sedan hạng sang toàn cầu.

