Theo đó, Ban kỷ luật VFF quyết định phạt 10 triệu đồng và đình chỉ làm nhiệm vụ 2 trận kế tiếp với HLV Gerard Albadajejo của CLB Ninh Bình, vì lỗi phản ứng thái quá với trọng tài chính người Malaysia, ông Razlan Joffri Bin Ali, trong trận CAHN thắng Ninh Bình 3-2, tối 1/2 trên SVĐ Hàng Đẫy, Hà Nội.

Như vậy, chiến lược gia người Tây Ban Nha không không được chỉ đạo ở trận tiếp đón HAGL trên sân nhà tại vòng 13 LPBank V-League 2025/26, diễn ra lúc 18 giờ ngày 7/2. Trận tiếp theo chưa có lịch cụ thể (VPF ban hành lịch thi đấu mới sau Tết Nguyên đán).

HLV Gerard Albadajejo của CLB Ninh Bình. Ảnh: S.N

Trước đó, ở trận Ninh Bình làm khách trên sân của CAHN tại vòng 12 V-League, sau khi trận đấu kết thúc, HLV Gerard Albadajejo lao vào sân để "nói chuyện" với trọng tài người Malaysia, tạo nên tình huống hỗn loạn.

"Trọng tài Việt Nam nên cầm còi trận này, vì họ xứng đáng, vì đây là giải VĐQG Việt Nam. Còn trọng tài Malaysia đến đây để phá hỏng trận đấu, tôi không thể hiểu nổi", HLV Gerard Albadajejo của Ninh Bình bức xúc.

"Ông ấy không nên điều hành một trận đấu có tính chất chung kết lượt đi V-League như thế này. Trọng tài phá hỏng công sức của hai đội, phá hỏng công sức của cầu thủ chuẩn bị suốt thời gian vừa qua để có một trận đấu mãn nhãn", thuyền trưởng CLB Ninh Bình nhấn mạnh.