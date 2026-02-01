Trước lượt trận cuối bảng C và D VCK Futsal châu Á 2026, 7/8 tấm vé vào tứ kết đã có chủ. Suất còn lại là cuộc đua trực tiếp giữa Uzbekistan và Tajikistan. Uzbekistan nắm lợi thế với 4 điểm, chỉ cần hòa Nhật Bản để chắc suất đi tiếp.

Thất bại 0-1 trước Thái Lan ở trận đấu cuối vòng bảng, ĐT Việt Nam chạm trán chủ nhà Indonesia ở vòng tứ kết - Ảnh: VFF

Tuy nhiên, trước đối thủ mạnh hơn, đại diện Trung Á dù rất nỗ lực vẫn phải nhận thất bại sát nút 1-2. Dẫu vậy, Uzbekistan vẫn đi tiếp nhờ “tin vui” từ trận còn lại khi Tajikistan chỉ cầm hòa Australia 1-1, qua đó dừng bước với 2 điểm. Nhật Bản đứng đầu bảng với 9 điểm, Uzbekistan xếp nhì.

Tại bảng D, Iran khẳng định vị thế ứng viên vô địch khi toàn thắng vòng bảng. Đương kim vô địch đánh bại Afghanistan 5-2 để kết thúc với 9 điểm tuyệt đối, trong khi Afghanistan giành ngôi nhì bảng. Ở trận còn lại, Malaysia thua đậm Saudi Arabia 1-6 ở trận đấu mang tính thủ tục.

Bốn cặp tứ kết sẽ diễn ra ngày 3/2, đáng chú ý nhất là màn so tài giữa Indonesia và tuyển futsal Việt Nam lúc 19h.

Hai nhánh đấu vòng knock-out - Ảnh: Asean Football

Màn so tài được thi đấu tại Indonesia Arena với sức chứa hơn 15.000 chỗ ngồi, thầy trò HLV Diego Giustozzi hứa hẹn đối mặt thử thách lớn từ sức ép khán giả chủ nhà.

Tại SEA Games 33, đội bóng xứ Vạn đảo đã hủy diệt Thái Lan với tỷ số 6-1 ở chung kết để lần đầu tiên giành HCV SEA Games.