Từ tuyên bố của HLV Kim Sang Sik

Sau thành công ở VCK U23 châu Á, không ngạc nhiên khi nhà cầm quân người Hàn Quốc đưa ra tuyên bố 'nóng hổi' rằng, nhiều gương mặt U23 Việt Nam vừa trở về từ sân chơi châu lục đã đủ khả năng khoác áo tuyển Việt Nam.

Đây không chỉ đơn thuần là lời động viên dành cho các học trò trẻ, mà HLV Kim Sng Sik còn phát đi tín hiệu cho thấy một chu kỳ mới đang được tính toán nghiêm túc.

HLV Kim Sang Sik đang rất tin tưởng vào các học trò ở U23 Việt Nam

Thực tế, ngay cả khi chưa có tuyên bố từ HLV Kim Sang Sik, người hâm mộ và giới chuyên môn cũng sớm nhận ra tuyển Việt Nam cần được bổ sung nhân tố mới để duy trì sức cạnh tranh.

Chính vì vậy, câu chuyện chuyển giao thế hệ không còn là “nên hay không”, mà là “khi nào và bằng cách nào”. Nếu HLV Kim Sang Sik tái ký hợp đồng, việc tiến hành thanh lọc lực lượng và mạnh dạn bổ sung các gương mặt trẻ từ U23 Việt Nam gần như là điều chắc chắn.

Vấn đề nằm ở chỗ ông Kim Sang Sik sẽ lựa chọn lộ trình ra sao để vừa đảm bảo thành tích trước mắt, vừa xây dựng nền móng cho tương lai.

Đâu sẽ là thời điểm?

Tuyển Việt Nam cần một làn gió mới để thay thế những cựu binh đã qua thời sung sức hoặc không còn khát vọng là yêu cầu bắt buộc, và quá trình này nhiều khả năng sẽ diễn ra sớm.

Tuy nhiên, thời điểm cụ thể lại đang khiến HLV Kim Sang Sik phải cân nhắc kỹ lưỡng. Thay máu quá nhanh tiềm ẩn rủi ro lớn, bởi bóng đá đỉnh cao không chỉ cần tài năng mà còn đòi hỏi bản lĩnh, kinh nghiệm và khả năng chịu áp lực.

Ngược lại, nếu quá thận trọng, kế hoạch dài hơi hướng tới Asian Cup 2027 hay xa hơn là vòng loại World Cup 2030 có thể bị chậm nhịp.

Để khả năng HLV người Hàn Quốc tiến hành những bổ sung, thay thế cho tuyển Việt Nam là rất gần

Theo những tính toán ban đầu, HLV Kim Sang Sik muốn trình làng nhiều hơn các cầu thủ U23 trong màu áo tuyển Việt Nam ngay tại ASEAN Cup diễn giữa năm 2026 và coi đó là bước đệm quan trọng cho chiến dịch Asian Cup 2027.

Đây là phương án hợp lý về mặt chiến lược, nhưng cũng đầy thách thức. Các cầu thủ U23 Việt Nam tuy giàu tiềm năng, có nền tảng chuyên môn tốt, song để sẵn sàng gánh vác trách nhiệm lớn tuyển Việt Nam vẫn cần thời gian kiểm chứng.

Bên cạnh yếu tố chuyên môn, phản ứng của dư luận cũng đóng vai trò then chốt. Người hâm mộ Việt Nam liệu có sẵn sàng chấp nhận giải đấu mà tuyển Việt Nam đang là ĐKVĐ là nơi dành cho các nhân tố mới thể hiện, với khả năng thất bại không nhỏ? Nếu câu trả lời là có, HLV Kim Sang Sik sẽ có thêm sự hậu thuẫn để mạnh tay trẻ hóa lực lượng.

Nhưng nếu áp lực thành tích vẫn đè nặng, quá trình chuyển giao có thể chỉ diễn ra từng phần, với vài gương mặt trẻ được gọi lên như phương án dự phòng. Khi đó, tuyển Việt Nam sẽ trẻ dần chứ khó có một cuộc “thay máu” rõ rệt. Và câu hỏi “thời điểm nào chuyển giao thế hệ?” tiếp tục là bài toán không dễ cho HLV Kim Sang Sik.