HLV và cầu thủ Ninh Bình 'quây' trọng tài sau trận thua CAHN
HLV Gerard Albadajejo và nhiều cầu thủ Ninh Bình rất bức xúc, 'quây" trọng tài người Malaysia, ông Razlan Joffri Bin Ali, sau trận thua CAHN 2-3.
CAHN thắng ngược Ninh Bình 3-2 trong thế hơn người và vươn lên chiếm ngôi đầu LPBank V-League 2025/26 sau vòng 12.
