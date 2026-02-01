trong tai.JPG
Điều hành trận "chung kết" lượt đi giữa CAHN vs Ninh Bình là trọng tài người Malaysia, ông Razlan Joffri Bin Ali.
Vị trọng tài này tỏ ra rất nghiêm khắc.
Tuy nhiên HLV Gerard Albadajejo cho rằng đội mình bị xử ép.
Sau khi trận đấu kết thúc, vị HLV này lao vào sân để "nói chuyện" với trọng tài người Malaysia.
"Trọng tài Việt Nam nên cầm còi trận này, vì họ xứng đáng, vì đây là giải VĐQG Việt Nam. Còn trọng tài Malaysia đến đây để phá hỏng trận đấu, tôi không thể hiểu nổi", HLV Gerard Albadajejo của Ninh Bình bức xúc.
Tình hình trở nên rất căng thẳng.
HLV của Ninh Bình không giữ được bình tĩnh.
Trợ lý Đinh Xuân Việt của CLB Ninh Bình phải ôm chặt lấy HLV Gerard Albadajejo.
Với lỗi phản ứng này, dù đúng hay sai, HLV Gerard Albadajejo đối mặt với án kỷ luật từ Ban kỷ luật VFF.