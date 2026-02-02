Theo kết quả kiểm tra vào sáng 2/2, tiền vệ Thái Sơn bị đứt dây chằng đầu gối trước chân phải. Đại diện CLB Ninh Bình xác nhận thông tin tiền vệ U23 Việt Nam sẽ phải lên bàn mổ để phẫu thuật trong thời gian tới.

Trước đó, ở trận Ninh Bình làm khách trên sân của CAHN tại vòng 12 LPBank V-League 2025/26 tối 1/2, sau khi vào sân được hơn 10 phút trong hiệp 2, phút 70, Thái Sơn bị đau và rời sân bằng cáng. Tiền vệ sinh năm 2003 được các bác sĩ băng cố định đầu gối phải.

Thái Sơn rời sân bằng cáng. Ảnh: S.N

Ở thời điểm đó, Thái Sơn ôm mặt vì cảm nhận được chấn thương nghiêm trọng xảy ra với mình. Anh sẽ phải chia tay hết mùa giải cùng việc lỡ hẹn với các đợt tập trung của tuyển Việt Nam sắp tới, nếu được HLV Kim Sang Sik triệu tập.

Như vậy, sau Hiểu Minh, thêm một cầu thủ U23 Việt Nam là Thái Sơn dính chấn thương nặng. Cả hai đều bị đứt dây chằng trước đầu gối, phải nghỉ khoảng 9 tháng. Đây thực sự là tin không vui với Thái Sơn, CLB Ninh Bình cũng như HLV Kim Sang Sik.

Thái Sơn phải nghỉ thi đấu hết mùa giải 2025/26. Ảnh: S.N

Thái Sơn trưởng thành từ lò Thanh Hóa, là một trong những tiền vệ tài năng của bóng đá Việt Nam. Anh vừa ký hợp đồng gia nhập CLB Ninh Bình, nhưng gặp chấn thương nặng ngay trận ra mắt tại V-League.