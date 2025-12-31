Chiều 30/12, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Diễn đàn quốc gia về Phát triển doanh nghiệp công nghệ Việt Nam với chủ đề “Sáng tạo tại Việt Nam, làm ra tại Việt Nam - để dẫn dắt”. Một trong các nội dung của diễn đàn là vinh danh các doanh nghiệp có đóng góp tiêu biểu cho chủ trương Make in Viet Nam trong năm 2025.

Năm qua, bức tranh công nghệ Việt Nam ghi nhận sự phát triển đồng bộ ở cả phần cứng, phần mềm và các công nghệ mới nổi. Về hạ tầng và nền tảng, Tập đoàn Viettel đã hoàn thành các chỉ tiêu mạng 5G Advanced hướng tới 6G, đồng thời phát triển mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) tiếng Việt với 32 tỷ tham số.

Tập đoàn CMC hoàn thiện CMC Cloud với các dịch vụ lõi đạt mức tương đương Hyperscaler, huấn luyện mô hình LLM 72 tỷ tham số và thí điểm trợ lý ảo pháp luật với khoảng 3.000 người dùng. Trong khi đó, VNPT đã đưa các nền tảng GenAI (AI tạo sinh) vào áp dụng thực tế tại 30 đơn vị hành chính và 60 xã phường, cũng như triển khai Trung tâm điều hành thông minh VNPT IoC trên 18/34 tỉnh thành và trên nhiều bộ ngành.

Ở mảng phần mềm và dịch vụ, FPT ghi nhận doanh thu thị trường nước ngoài vượt mốc 35.000 tỷ đồng (tăng 14,7%), đồng thời đẩy mạnh đào tạo nhân lực AI và bán dẫn. MISA tích hợp thành công AI Agent (trợ lý AI) cho hơn 170.000 doanh nghiệp, hộ kinh doanh và 52.000 cơ quan nhà nước. Các lĩnh vực mới như Blockchain cũng có bước tiến lớn với việc Sovico thành lập Viện AI và Blockchain Galaxy, hay One Matrix tích hợp truy xuất nguồn gốc trên VNeID.

Đại diện các doanh nghiệp công nghệ Việt Nam cam kết hoàn thành nhiệm vụ năm 2026. Ảnh: Thạch Thảo

Không dừng lại ở đó, tại diễn đàn, theo tinh thần "Sáng tạo tại Việt Nam, làm ra tại Việt Nam để dẫn dắt", các doanh nghiệp công nghệ Việt Nam nhận nhiệm vụ quốc gia, chủ động đảm đương những bài toán lớn, làm chủ công nghệ chiến lược và triển khai bằng kết quả thực chất.

Về công nghệ bán dẫn và thiết bị phần cứng, Viettel cam kết làm chủ thiết kế và sản xuất hơn 5.000 chip chuyên dụng thu phát; đồng thời chế tạo UAV (máy bay không người lái) đa năng tầm xa với thông số ấn tượng: bay liên tục 12 giờ, cự ly 300km, trần bay 7km và tải trọng tới 400kg. VNPT cũng cam kết sẽ làm chủ các công nghệ lõi của các dòng sản phẩm AI tại biên (Edge AI), hoàn thiện quy trình sản xuất và sản xuất 1.000 AI Laptop.

Về ứng dụng AI trong đời sống và quản lý, FPT đặt mục tiêu Trợ lý ảo chăm sóc sức khỏe Long Châu để hỗ trợ trên 10 triệu lượt người dân hỏi đáp; Trợ lý ảo cho 100.000 công chức. CMC tập trung phát triển nền tảng Y tế số dùng chung dựa trên AI. MISA cam kết cung cấp nền tảng nhân sự AI Agent vận hành 24/7 cho 30.000 doanh nghiệp.

Về blockchain và bản sao số, Sovico sẽ ứng dụng AI và Bản sao số (Digital Twin) để tối ưu vận hành hệ thống tàu điện (Metro), giảm sự cố thiết bị và tăng doanh thu khai thác. One Matrix cam kết thực hiện hai bài toán lớn là tích hợp blockchain vào các hệ thống Truy xuất nguồn gốc và Hệ thống tư pháp, phục vụ Nhà nước pháp quyền số. Cuối cùng, Sotatek tập trung vào các giải pháp Blockchain để truy xuất nguồn gốc sản phẩm, đưa vào triển khai thực tế cho 50 doanh nghiệp và 500 hợp tác xã, phục vụ cho 50.000 tấn nông sản.