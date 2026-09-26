Từ những câu hỏi về tiền lương, chế độ bảo hiểm đến nhu cầu vay vốn, hỗ trợ khi khó khăn, chuyển đổi số đang mở ra phương thức chăm lo nhanh hơn, sát hơn với đời sống người lao động.

Khi quyền lợi công nhân được giải đáp chỉ sau vài giây

Trước đây, khi có thắc mắc, anh Trần Văn Phương, công nhân một doanh nghiệp may tại TP.HCM, thường phải tìm gặp cán bộ công đoàn. Tháng 4/2026, sau khi được công đoàn công ty hướng dẫn sử dụng trợ lý AI của Liên đoàn Lao động thành phố, anh thử đặt câu hỏi liên quan trực tiếp đến quyền lợi lao động và nhận được lời giải đáp chỉ sau vài giây.

Tập huấn ứng dụng trí tuệ nhân tạo cho cán bộ công đoàn các cấp do Công đoàn Công thương Việt Nam tổ chức hôm 6/7.

Tại Công ty PouYuen Việt Nam, nơi có gần 41.000 lao động, công đoàn cũng tích cực giới thiệu trợ lý AI để công nhân tra cứu các quy định. Những vấn đề người lao động ngại hỏi trực tiếp nay có thêm một kênh tìm hiểu thuận tiện.

Ở Hải Phòng, gần 1.000 lao động của Công ty TNHH IKO Thompson Việt Nam làm việc phân tán tại ba nhà xưởng. Thay vì phát phiếu giấy và mất nhiều ngày tổng hợp, công đoàn sử dụng biểu mẫu trực tuyến, mã QR tích hợp trên Zalo để thu thập nguyện vọng đoàn viên chỉ trong vài giờ.

Theo Chủ tịch Công đoàn công ty Nguyễn Thị Quỳnh Anh, dữ liệu khảo sát giúp ban chấp hành nhận diện những vấn đề người lao động quan tâm và có căn cứ thương lượng với doanh nghiệp.

Những câu chuyện ấy cho thấy giá trị của chuyển đổi số không nằm ở số lượng phần mềm triển khai, mà ở những lợi ích người lao động nhận được: một câu hỏi được giải đáp kịp thời, một kiến nghị được lắng nghe, một khoản hỗ trợ đến đúng lúc khó khăn.

Đổi mới phương thức chăm lo từ những nhu cầu thực tế

Từ những mô hình tại cơ sở, chuyển đổi số đang từng bước thay đổi cách các cấp công đoàn kết nối với đoàn viên.

Tại Hải Phòng, ứng dụng Hướng Công – Công đoàn Hải Phòng tích hợp chatbot tư vấn pháp luật, hỗ trợ đoàn viên tra cứu chính sách, phản ánh nguyện vọng và tiếp cận các chương trình phúc lợi. Nền tảng này còn hỗ trợ vay vốn khẩn cấp với lãi suất 0,55%, thời gian giải ngân khoảng 8 giờ, góp phần giúp người lao động vượt qua khó khăn tài chính trước mắt.

Tại TP.HCM, Liên đoàn Lao động thành phố triển khai trợ lý AI, sổ tay điện tử và ứng dụng điều hành công đoàn, hướng tới kết nối dữ liệu từ cấp cơ sở đến cấp thành phố. Đến tháng 4/2026, thành phố đã số hóa thông tin khoảng 1,7 triệu trong tổng số 2,4 triệu đoàn viên. Việc hình thành cơ sở dữ liệu thống nhất tạo điều kiện để công đoàn quản lý đoàn viên, theo dõi các chương trình chăm lo và nhận diện sớm những vấn đề phát sinh.

Những chuyển động tại địa phương cũng gắn với kế hoạch chuyển đổi số năm 2026 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, hướng tới xây dựng hệ thống công đoàn liên thông, đồng bộ từ trung ương đến cơ sở.

Tại hội nghị sơ kết tháng 7/2026, các công đoàn ngành Trung ương tiếp tục xác định ứng dụng công nghệ số, AI và từng bước xây dựng mô hình công đoàn số là những nhiệm vụ cần tập trung triển khai. Tuy nhiên, công nghệ chỉ thực sự phát huy hiệu quả khi thông tin được chuyển thành hành động. Muốn công đoàn số hoạt động hiệu quả, trước hết phải có đội ngũ cán bộ công đoàn làm chủ công nghệ.

Nâng cao kỹ năng số để phục vụ đoàn viên tốt hơn

Trong năm 2026, Liên đoàn Lao động TP Hà Nội tổ chức tập huấn sử dụng các nền tảng quản lý công việc và công cụ AI, giúp cán bộ nâng cao năng lực tổng hợp thông tin, xây dựng báo cáo, quản trị nhiệm vụ và đổi mới truyền thông. Công đoàn phường Văn Miếu – Quốc Tử Giám đặt mục tiêu chuyển ít nhất 50% hoạt động quản trị, điều hành truyền thống sang phương thức dựa trên dữ liệu số trong năm 2026.

Ngày 25/9, hơn 100 cán bộ Công đoàn Điện lực Việt Nam tham gia tập huấn ứng dụng AI và truyền thông số tại TP.HCM. Nội dung tập huấn bao gồm xây dựng kế hoạch, biên tập tin bài, thiết kế sản phẩm truyền thông và ứng dụng AI vào công việc.

Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam Đỗ Đức Hùng lưu ý rằng AI có thể hỗ trợ cán bộ làm việc nhanh hơn, nhưng không thay thế trách nhiệm kiểm chứng thông tin của con người. Bên cạnh kỹ năng sử dụng AI, cán bộ phải được trang bị kiến thức về bảo mật thông tin, kiểm chứng nội dung và sử dụng dữ liệu đúng mục đích.

Chuyển đổi số vì thế không chỉ là quá trình hiện đại hóa công cụ quản lý. Đó còn là cơ hội đổi mới tư duy phục vụ, giảm những thủ tục không cần thiết để cán bộ công đoàn có thêm thời gian đối thoại, thương lượng và chăm lo trực tiếp cho đoàn viên.

Từ câu hỏi về tiền lương của anh Phương đến những khoản hỗ trợ giải quyết nhanh hơn cho công nhân Hải Phòng, thực tiễn năm 2026 cho thấy công nghệ có thể giúp thu hẹp khoảng cách giữa tổ chức công đoàn và người lao động. Đích đến của quá trình ấy phải là một tổ chức công đoàn dễ tiếp cận hơn, phản hồi nhanh hơn và bảo vệ quyền lợi đoàn viên hiệu quả hơn.

Thành Hưng