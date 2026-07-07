Tại Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2026 của Khối thi đua các Công đoàn ngành Trung ương, Đại tá Công Thanh Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, Trưởng Ban Công đoàn Công an nhân dân, cho biết nhiều lao động tại các đơn vị sự nghiệp công lập vẫn chưa thể gia nhập tổ chức công đoàn do vướng mắc về cơ chế tài chính.

Theo bà Thảo, tại nhiều bệnh viện, nhà hát và đơn vị sự nghiệp công lập hiện tồn tại hai nhóm lao động cùng làm việc trong một cơ quan nhưng hưởng lương từ hai nguồn khác nhau.

Trong đó, nhóm hưởng lương từ nguồn thu của đơn vị được tham gia công đoàn, còn nhóm hưởng lương từ ngân sách nhà nước lại chưa thuộc diện đoàn viên.

Đại tá Công Thanh Thảo.

Thực trạng này khiến quyền tham gia công đoàn và thụ hưởng các chính sách chăm lo của người lao động chưa được bảo đảm đồng đều, dù họ cùng làm việc trong một đơn vị.

Đại tá Công Thanh Thảo cho rằng nguyên nhân xuất phát từ việc cơ chế tài chính về kinh phí công đoàn tại các đơn vị sự nghiệp công lập còn chưa rõ ràng, khiến nhiều đơn vị gặp khó khăn trong việc phát triển đoàn viên và tổ chức hoạt động công đoàn.

Từ thực tế trên, bà kiến nghị Tổng LĐLĐ Việt Nam tham mưu Đảng, Nhà nước sớm hoàn thiện cơ chế, chính sách để mọi người lao động đều có điều kiện tham gia tổ chức công đoàn, không phân biệt nguồn trả lương.

Theo Đại tá Công Thanh Thảo, việc hoàn thiện cơ chế tài chính, mở rộng đối tượng đoàn viên và kiện toàn tổ chức công đoàn sẽ góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động, đáp ứng tốt hơn yêu cầu chăm lo, bảo vệ người lao động trong giai đoạn mới.

Cũng tại hội nghị, bà Nguyễn Khánh Chi, Phó Chủ tịch thường trực Công đoàn Ngân hàng Việt Nam, cho biết các công đoàn ngành đang gặp nhiều khó khăn sau quá trình sắp xếp tổ chức.

Bà Nguyễn Khánh Chi

Theo bà Chi, hệ thống phần mềm quản lý tài chính chưa được cập nhật theo mô hình mới, khiến việc theo dõi, quyết toán kinh phí còn nhiều vướng mắc.

Bà kiến nghị Tổng Liên đoàn sớm tháo gỡ những bất cập về cơ chế, đồng thời triển khai mô hình công đoàn ngành tập trung, xuyên suốt nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động.

Mô hình công đoàn ngành xuyên suốt phù hợp xu thế hội nhập

Phát biểu tại hội nghị, bà Thái Thu Xương, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, cho biết quá trình sắp xếp, đổi mới tổ chức công đoàn đang được triển khai chặt chẽ. Mọi khó khăn, vướng mắc phát sinh từ thực tiễn đều được Tổng Liên đoàn ghi nhận để tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện.

Theo bà, xây dựng mô hình công đoàn ngành xuyên suốt là định hướng mang tính chiến lược, phù hợp với xu thế hội nhập quốc tế và yêu cầu phát triển lâu dài của tổ chức Công đoàn Việt Nam.

Đề án này đã được nghiên cứu trong nhiều năm, song việc triển khai sẽ được thực hiện từng bước, bảo đảm phù hợp với mô hình tổ chức chính trị - xã hội và chủ trương của Đảng.

Bà Thái Thu Xương.

Liên quan đến tổ chức bộ máy sau sắp xếp, bà Thái Thu Xương cho biết nhiều địa phương đang chịu áp lực lớn về nhân lực. Tại TPHCM, sau khi sáp nhập tỉnh, thành, số cán bộ công đoàn giảm từ khoảng 900 xuống còn 149 người nhưng vẫn phải quản lý gần 2,4 triệu đoàn viên và khoảng 7,2 triệu người lao động.

Thời gian tới, Tổng Liên đoàn sẽ tiếp tục tháo gỡ các vướng mắc về tài chính, quản lý tài sản và hoàn thiện phần mềm quản lý phù hợp với mô hình mới. Đồng thời, tổ chức sẽ ưu tiên đào tạo đội ngũ cán bộ, chăm lo sức khỏe và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của đoàn viên, người lao động.

Bà Thái Thu Xương khẳng định Tổng Liên đoàn sẽ tiếp tục lắng nghe ý kiến từ cơ sở để hoàn thiện tổ chức, nâng cao hiệu quả hoạt động công đoàn, đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới.