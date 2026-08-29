XEM CLIP: (Nguồn: Cục CSGT)

Theo Cục CSGT (Bộ Công an), nguyên nhân sơ bộ của cả hai vụ đều liên quan việc tài xế không giữ khoảng cách an toàn với xe chạy phía trước.

7 ô tô va chạm liên hoàn, giao thông ùn ứ

Khoảng 15h ngày 29/8, tại Km28+700 cao tốc Phan Thiết – Dầu Giây, hướng Dầu Giây đi Phan Thiết (thuộc địa phận xã Tân Lập, tỉnh Lâm Đồng), xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa 7 ô tô con.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông trên cao tốc. Ảnh: CACC

Các phương tiện liên quan gồm 7 ôtô biển số 29K-025.XX, 60K-087.XX, 51L-650.XX, 51G-304.XX, 51D-958.XX, 51L-600.XX và 65A-477.XX, do các tài xế T.C.C., Q.Đ.N., N.Đ.P., P.C.C., N.T.H., N.T.Q. và M.Q.C. điều khiển.

Vụ tai nạn không gây thương vong, song cả 7 ôtô đều bị hư hỏng.

7 ô tô bị hư hỏng trong vụ tai nạn. Ảnh: CACC

Tại hiện trường, 7 ôtô nằm nối sát nhau, chiếm một làn đường, khiến các phương tiện qua khu vực phải giảm tốc, giao thông ùn ứ.

Nhận tin báo, tổ công tác Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6 (Cục CSGT) đến hiện trường khám nghiệm, phân luồng giao thông và phối hợp đưa các xe gặp nạn ra khỏi khu vực, hạn chế ùn tắc kéo dài.

Qua khám nghiệm và xác minh ban đầu, lực lượng chức năng xác định các tài xế M.Q.C., N.T.Q., N.T.H., P.C.C., N.Đ.P. và Q.Đ.N. không giữ khoảng cách an toàn với xe chạy liền trước, dẫn đến va chạm liên hoàn.

5 ôtô gặp tai nạn trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai

Trước đó, khoảng 18h49 ngày 28/8, tại Km57+200 cao tốc Nội Bài - Lào Cai, hướng Lào Cai đi Hà Nội, thuộc xã Xuân Lũng, tỉnh Phú Thọ, xảy ra vụ tai nạn liên quan 5 ôtô.

Các phương tiện gồm hai xe tải biển số 29K-044.XX và 99C-154.XX, một ôtô con biển số 29H-987.XX và hai xe đầu kéo biển số 21H-016.XX, 15H-022.XX, lần lượt kéo theo các rơmoóc 21R-006.XX và 15R-163.XX.

Vụ tai nạn không gây thương vong, song làm 4 phương tiện hư hỏng.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai. Ảnh: CACC

Qua xác minh ban đầu, lực lượng chức năng xác định tài xế Đ.Q.T. điều khiển xe đầu kéo biển số 21H-016.XX, kéo rơmoóc 21R-006.XX, không giữ khoảng cách an toàn với xe chạy liền trước khi lưu thông trên cao tốc, dẫn đến tai nạn.

CSGT xử lý ô tô không giữ khoảng cách trên cao tốc. Ảnh: CACC

Đại diện Cục CSGT cho biết, hai vụ tai nạn xảy ra trong hai ngày liên tiếp là cảnh báo về nguy cơ từ việc bám sát, không giữ khoảng cách an toàn trên cao tốc.

"Trên cao tốc, khi xe phía trước giảm tốc hoặc phanh đột ngột, phương tiện bám quá sát sẽ không đủ thời gian và khoảng cách để xử lý. Một va chạm ban đầu có thể nhanh chóng tạo thành chuỗi, liên quan đến nhiều phương tiện", đại diện Cục CSGT nói.

Theo vị này, tai nạn liên hoàn không chỉ gây thiệt hại về người và tài sản mà còn chiếm dụng làn đường, gây ùn tắc, ảnh hưởng đến các phương tiện khác và làm tăng nguy cơ xảy ra tai nạn thứ cấp.

Cục CSGT khuyến cáo tài xế chủ động duy trì khoảng cách an toàn, nhất là khi di chuyển trên cao tốc, để có đủ thời gian xử lý khi phương tiện phía trước giảm tốc hoặc phanh đột ngột.