Ngày 3/9, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết đã truy tìm, tạm giữ Phạm Xuân Biết (SN 1974, trú xã Gia Phúc, TP Hải Phòng) là người điều khiển xe tải liên quan vụ tai nạn khiến một người tử vong rồi rời khỏi hiện trường.

Trước đó, khoảng 18h44 ngày 31/8, tại Km25+200 đường nối hai cao tốc thuộc xã Tân Hưng (tỉnh Hưng Yên), ông N.V.C. (SN 1980) đi bộ ra khu vực dải phân cách thì xảy ra va chạm với xe tải đi cùng chiều, tử vong tại chỗ. Sau tai nạn, tài xế điều khiển xe rời khỏi hiện trường.

Hiện trường vụ tai nạn và phương tiện được xác định có liên quan. Ảnh: CACC.

Do vụ việc xảy ra ban đêm, hiện trường bị xáo trộn và khu vực không có camera ghi lại diễn biến, công tác truy tìm gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, từ các mảnh nhựa vỡ và dấu vết tại hiện trường, lực lượng công an đã dựng lại đặc điểm phương tiện, xác định hướng di chuyển để truy xét.

Sau 20 giờ rà soát, phối hợp với Công an tỉnh Ninh Bình và Công an TP Hải Phòng, cơ quan điều tra xác định xe tải BKS 34C-053.83 liên quan vụ tai nạn. Người điều khiển là Phạm Xuân Biết.

Tại cơ quan công an, Biết khai nhận hành vi. Sau khi rời hiện trường, người này đã đưa xe đi sửa chữa, lau chùi và loại bỏ một số dấu vết nhằm che giấu hành vi.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định tạm giữ Phạm Xuân Biết để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.