Cần gấp 30 triệu đồng chữa bệnh cho mẹ, một công nhân tìm đến công ty tài chính, nơi khoản vay có thể phát sinh tới 15 triệu đồng tiền lãi và phí. Được công đoàn tư vấn, anh chọn vay qua ngân hàng.

Cần gấp 30 triệu đồng chữa bệnh cho mẹ, công nhân xoay xở thế nào?

Mẹ bị bệnh, một nam công nhân cần gấp 30 triệu đồng để trang trải chi phí điều trị. Anh tìm đến một công ty tài chính và được giới thiệu mức lãi suất 20%/năm. Khi tính cả lãi, phí làm hồ sơ và phí bảo hiểm, chi phí của khoản vay này có thể lên tới khoảng 15 triệu đồng.

Đó là trường hợp được ông Lê Nhật Trường, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Pou Sung Việt Nam, kể lại tại hội thảo “Giải pháp mở rộng tiếp cận thẻ tín dụng nội địa cho người lao động - Đẩy lùi tín dụng đen” sáng 19/11. Theo ông Trường, riêng chi phí làm hồ sơ khoảng 2 triệu đồng, chưa kể phí bảo hiểm rủi ro.

Sau khi được công đoàn tư vấn, nam công nhân chọn vay qua ngân hàng. Theo ông Trường, với khoản vay 30 triệu đồng, tổng tiền lãi khoảng 1,6 triệu đồng nếu vay trong 12 tháng và khoảng 3,7 triệu đồng nếu vay trong 24 tháng.

Ông Trường cho biết người lao động đôi khi gặp khó khăn khi phân biệt hoạt động cho vay bất hợp pháp với sản phẩm tín dụng của các tổ chức được cấp phép. Việc công khai lãi suất, các loại phí và điều kiện vay giúp người lao động biết tổng số tiền phải trả trước khi quyết định.

Tại hội thảo, ông Nguyễn Văn Dũng, Giám đốc Kinh doanh Công ty CP Dịch vụ Công nghệ BEAM, đơn vị vận hành Flexpay, cho biết người lao động chi tiêu hằng ngày, trong khi lương phần lớn được trả theo kỳ cố định hằng tháng. Một khoản chi đột xuất có thể khiến họ phải tìm tiền ngay, dù chỉ còn vài ngày nữa là đến kỳ nhận lương.

Tính đến tháng 10/2026, Flexpay đã xử lý gần 110.000 lượt ứng lương, với số tiền bình quân từ 900.000 đồng đến 1 triệu đồng mỗi lượt. Khoảng 20% giao dịch diễn ra từ 22h đến 3h sáng hôm sau.

Ông Nguyễn Văn Dũng, Giám đốc Kinh doanh, Công ty CP Dịch vụ Công nghệ BEAM. Ảnh: Hải Nguyễn.

Theo khảo sát của BEAM, 86,07% người lao động được hỏi cho biết thường xuyên thiếu hụt tài chính, còn 43,98% phải đi vay khi gặp khó khăn. Họ tìm đến nhiều nguồn, từ người thân, bạn bè, đồng nghiệp, ngân hàng đến các kênh cầm cố và tín dụng đen.

Ông Dũng chỉ ra ba khoảng trống. Thứ nhất, người lao động có thể chỉ cần một khoản tiền nhỏ trong vài ngày, trong khi nhiều sản phẩm tín dụng được thiết kế cho khoản vay lớn hơn, kỳ hạn dài hơn. Thứ hai, khoản chi đột xuất có thể cần giải quyết trong vài giờ, còn việc chuẩn bị hồ sơ, chứng minh thu nhập và thẩm định có thể mất vài ngày. Thứ ba, khi cần tiền gấp, người vay khó có đủ thời gian để so sánh lãi suất, các loại phí và điều kiện của từng khoản vay.

Theo ông Dũng, những khoảng trống này tạo cơ hội cho tín dụng đen len lỏi bằng lời mời giải ngân nhanh, thủ tục đơn giản, đi kèm chi phí cao và nhiều rủi ro.

Người lao động cần những sản phẩm tài chính phù hợp

Theo ông Nguyễn Đăng Hùng, Phó Tổng giám đốc điều hành Công ty CP Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS), khả năng tiếp cận thẻ tín dụng của một bộ phận người dân, đặc biệt là người lao động có thu nhập thấp hoặc không ổn định, vẫn còn hạn chế.

Những người này thường gặp rào cản về điều kiện cấp thẻ, thủ tục chứng minh thu nhập và các yêu cầu liên quan. Hạn mức tín dụng được cấp cũng cần phù hợp với khả năng tài chính của từng nhóm khách hàng.

Chính vì vậy, ông Hùng cho rằng cần phát triển những sản phẩm tài chính phù hợp hơn, giúp người lao động tiếp cận nguồn vốn an toàn, thuận tiện và có khả năng kiểm soát nghĩa vụ trả nợ.

Theo ông Ngô Thành Huấn, Chủ tịch HĐQT CTCP Tư vấn đầu tư và Quản lý tài sản FIDT, việc tiếp cận các khoản tín dụng phù hợp, giúp người lao động giải quyết nhu cầu tài chính trước mắt nhưng vẫn bảo đảm khả năng thực hiện nghĩa vụ trả nợ về sau, là yếu tố đặc biệt quan trọng.

Từ góc độ ngân hàng thương mại, ông Hoàng Hải Vương, Phó Tổng Giám đốc Nam A Bank, cho rằng cần tập trung vào các giải pháp để thẻ tín dụng nội địa trở thành công cụ tài chính thiết thực, phù hợp với đặc điểm thu nhập và khả năng trả nợ của người lao động.

“Với công nhân, người lao động, chúng ta cần thay đổi cách tiếp cận truyền thống, vốn thường dựa nhiều vào hồ sơ, tài sản đảm bảo hay việc tiếp xúc từng khách hàng riêng lẻ. Thay vào đó, cần khai thác tốt hơn dữ liệu thu nhập, lịch sử nhận lương, thời gian làm việc, tính ổn định của doanh nghiệp và nghĩa vụ tài chính hiện tại để đánh giá khả năng trả nợ thực chất”, đại diện Nam A Bank đề xuất.