U20 Thái Lan tiếp tục tạo dấu ấn tại vòng loại U20 châu Á 2027 khi vượt qua U20 Turkmenistan với tỷ số 1-0 trong trận đấu thuộc lượt trận thứ hai bảng F. Bàn thắng duy nhất của trận đấu được ghi bởi Pikulhom ở phút 57, giúp đội chủ nhà giành thêm 3 điểm quan trọng.

Trước đối thủ cạnh tranh trực tiếp, U20 Thái Lan nhập cuộc đầy tập trung và duy trì thế trận chắc chắn. Hai đội tạo ra màn so tài giằng co trong hiệp một khi hàng phòng ngự đôi bên đều thi đấu kỷ luật, khiến các cơ hội nguy hiểm không xuất hiện nhiều.

Niềm vui của các cầu thủ U20 Thái Lan - Ảnh: Changsuek

Bước sang hiệp hai, U20 Thái Lan gia tăng sức ép và tìm được bàn thắng quyết định. Phút 57, Pikulhom tận dụng cơ hội để tung cú dứt điểm chính xác, đưa đội chủ nhà vượt lên dẫn trước 1-0.

Trong những phút còn lại, U20 Turkmenistan nỗ lực tìm kiếm bàn gỡ nhưng không thể xuyên thủng hàng thủ Thái Lan. Đội bóng xứ Chùa Vàng bảo toàn thành công tỷ số, qua đó có 6 điểm sau hai lượt trận, tạm dẫn đầu bảng F.

Chiến thắng này giúp U20 Thái Lan sáng cửa giành vé dự VCK U20 châu Á 2027. Ở lượt trận cuối, đội chủ nhà chỉ cần một trận hòa trước U20 Iraq để giữ vững ngôi đầu bảng và chắc chắn nắm lợi thế lớn trong cuộc đua.

Tuy nhiên, U20 Thái Lan vẫn chưa thể chủ quan. Bảng F hoàn toàn có thể xuất hiện kịch bản ba đội cùng có 6 điểm nếu Thái Lan thua Iraq, còn Turkmenistan đánh bại UAE. Khi đó, thứ hạng sẽ được quyết định dựa trên các chỉ số phụ và tỷ số cụ thể.

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