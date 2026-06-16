Ngày 10/1/2006, Thủ tướng phát lệnh chính thức đưa website Chính phủ (Cổng TTĐT Chính phủ) lên Internet.

Trong suốt hai thập kỷ qua, Cổng TTĐT Chính phủ đã không ngừng trưởng thành, trở thành đại diện thông tin của Chính phủ Việt Nam trên Internet, đồng thời là cầu nối giữa Chính phủ với người dân, doanh nghiệp và cộng đồng quốc tế; là công cụ tham mưu tổng hợp thông tin báo chí, dư luận phục vụ hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng với cường độ hoạt động liên tục 24/7.

Tổng Giám đốc Cổng TTĐT Chính phủ Nguyễn Hồng Sâm báo cáo về những kết quả, thành tựu mà đơn vị đã đạt được trong 20 năm xây dựng, phát triển. Ảnh: VGP

Tổng Giám đốc Cổng TTĐT Chính phủ Nguyễn Hồng Sâm cho biết Cổng đã làm tốt vai trò tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phản ánh kịp thời hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước cũng như công tác chỉ đạo, điều hành quyết liệt của Chính phủ và Thủ tướng.

Một trong những dấu ấn nổi bật của Cổng TTĐT Chính phủ là thực hiện tốt vai trò cầu nối ngắn nhất giữa Chính phủ với người dân và doanh nghiệp. Hằng năm, Cổng tiếp nhận trung bình gần 47.000 phản ánh, kiến nghị, góp ý và hiến kế của tổ chức, công dân gửi tới Chính phủ.

Một điểm nhấn khác được Tổng Giám đốc Cổng TTĐT Chính phủ đề cập là việc mạnh dạn ứng dụng công nghệ và các nền tảng số trong hoạt động truyền thông. Cổng sử dụng tất cả những nền tảng, công cụ đang có để tổ chức truyền thông nhanh nhất, nhất là trên nền tảng số, mạng xã hội.

Fanpage Thông tin Chính phủ trung bình mỗi ngày đạt khoảng 20 triệu lượt tiếp cận. Đặc biệt, bài viết về thông tin "Tặng 100.000 đồng/người cho toàn dân ăn Tết Độc lập" đạt 25,8 triệu lượt tiếp cận chỉ sau 3 giờ đăng tải. Riêng ngày 2/9/2025 (kỷ niệm 80 năm Quốc khánh), fanpage này đạt 128,4 triệu lượt tiếp cận.

Dẫn ý kiến "Gần hơi thở cuộc sống, nói lên tiếng lòng của nhân dân" của một độc giả gửi tới, ông Nguyễn Hồng Sâm nhấn mạnh: "Có thể nói, trong hoạt động của Cổng TTĐT Chính phủ, công việc hôm nay đã tốt hơn hôm qua và ngày mai sẽ tốt hơn hôm nay, đồng thời đời sống cán bộ ngày càng được cải thiện".

Ông Nguyễn Hồng Sâm cho biết Cổng TTĐT Chính phủ vừa được xác định là trung tâm thông tin của Chính phủ, Thủ tướng, với các nhiệm vụ chính như cung cấp thông tin phục vụ chỉ đạo, điều hành; cung cấp thông tin ra công chúng, truyền thông chính sách, định hướng dư luận truyền thông hoạt động của Chính phủ, Thủ tướng; điều phối thông tin trong hệ thống cơ quan hành chính; cơ quan phát ngôn của Chính phủ, Thủ tướng...

Để đáp ứng yêu cầu mới, Cổng sẽ tiếp tục cơ cấu tổ chức theo hướng tinh gọn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số; phát triển các nền tảng, cơ sở dữ liệu dùng chung phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành; đồng thời tiếp tục là kênh lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của người dân và doanh nghiệp.

Tiên phong trong sử dụng mạng xã hội

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Phó Thủ tướng thường trực Phạm Gia Túc đánh giá cao sự đổi mới mạnh mẽ của Cổng TTĐT Chính phủ trong việc nâng cao chất lượng công tác truyền thông trên đa nền tảng với các hình thức hiện đại, thân thiện, phong phú.

Phó Thủ tướng thường trực Phạm Gia Túc phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ. Ảnh: VGP

Phó Thủ tướng thường trực bày tỏ ấn tượng khi Cổng TTĐT Chính phủ tiên phong trong sử dụng mạng xã hội xuyên biên giới để phục vụ truyền thông về công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng với lượng trung bình khoảng 20 triệu lượt tiếp cận mỗi ngày.

Cổng đã năng động, sáng tạo, chủ động tổ chức các chương trình tọa đàm trực tiếp, trực tuyến với sự tham gia của đại diện các bộ, ngành, cơ quan chuyên môn, đại biểu Quốc hội, chuyên gia, nhà khoa học, cộng đồng doanh nghiệp...

Nhiều vấn đề nóng, khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn được trao đổi, giải đáp, kịp thời làm rõ, góp phần cung cấp thông tin chính thống, tăng cường tính công khai, minh bạch và tạo sự đồng thuận xã hội trong triển khai, thực hiện.

Truyền thông chính sách cũng là điểm nổi bật của Cổng thời gian qua, với việc ra mắt trang Xây dựng chính sách pháp luật với lượng truy cập lớn, đưa hết một vòng đời chính sách, những khó khăn vướng mắc khi đưa chính sách vào cuộc sống.

Qua hoạt động của mình, Cổng đã chiếm được niềm tin của đông đảo nhân dân. Cổng là nơi cung cấp thông tin đầu nguồn về hoạt động chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng và được các cơ quan báo chí trong nước, quốc tế trích dẫn, đưa lại.

Thông tin tại buổi lễ, Phó Thủ tướng thường trực cho biết Chính phủ vừa ban hành nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Chính phủ. Theo đó, Cổng TTĐT Chính phủ sẽ được nâng cấp thành Cục Thông tin và Truyền thông Chính phủ.

Phó Thủ tướng thường trực đề nghị Văn phòng Chính phủ chỉ đạo Cổng TTĐT Chính phủ, sau này là Cục Thông tin và Truyền thông Chính phủ, khẩn trương sắp xếp, kiện toàn bộ máy, bảo đảm tinh gọn, hoạt động hiệu quả, trong đó đặc biệt chú trọng việc tiếp tục nâng cao chất lượng công tác thông tin, truyền thông.

Phó Thủ tướng thường trực Phạm Gia Túc tặng bức chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh cho Cổng TTTĐ Chính phủ. Ảnh: VGP

Cổng TTĐT Chính phủ tiếp tục phát huy hơn nữa vai trò cầu nối giữa Chính phủ với người dân và doanh nghiệp, cộng đồng quốc tế. Quản lý, vận hành hiệu quả các kênh tương tác, kết nối với người dân và doanh nghiệp trong tiếp nhận và xử lý thông tin.

Phó Thủ tướng thường trực lưu ý về việc đề cao vai trò điều phối, định hướng và xử lý thông tin liên ngành, trong đó có phối hợp hiệu quả hơn nữa với các bộ, ngành, địa phương và cơ quan báo chí trong xử lý các thông tin sai trái, thiếu chính xác, gây ảnh hưởng không tốt đến các hoạt động kinh tế, xã hội.