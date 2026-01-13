Trang thông tấn Yonhap dẫn lời nhóm công tố viên đặc biệt của Hàn Quốc hôm nay (13/1) nhận xét cựu Tổng thống Yoon Suk-yeol là người cầm đầu một cuộc nổi loạn và đề xuất án tử hình dành cho ông.

Cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol. Ảnh: Yonhap

Trợ lý cố vấn đặc biệt Park Eok-su của nhóm công tố viên nói: “Tính chất của việc ban bố thiết quân luật rất nghiêm trọng, khi ông Yoon huy động nguồn lực lẽ ra chỉ được sử dụng vì lợi ích quốc gia. Đây là một hành động phá hoại hiến pháp nghiêm trọng và chưa từng có tiền lệ”.

Một số đảng chính trị ở Hàn Quốc trong ngày 13/1 đã lên tiếng về đề xuất tử hình cựu Tổng thống Yoon Suk-yeol của nhóm công tố viên đặc biệt. Ông Park Soo-hyun, người phát ngôn của đảng Dân chủ cầm quyền ở Hàn Quốc nói rằng bất kỳ nỗ lực nào nhằm phá hủy các giá trị hiến pháp đều phải “xử lý nghiêm khắc và không khoan nhượng, bất kể đối tượng vi phạm có quyền lực đến đâu”.

“Pháp luật sẽ buộc ông Yoon phải chịu trách nhiệm về những hành vi phá hoại trật tự hiến pháp và loại bỏ chủ quyền của người dân bằng vũ lực”, ông Park nói.

Trong khi đó, đảng Quyền lực Nhân dân cho tới nay chưa đưa ra phản ứng trước đề xuất tử hình ông Yoon được nhóm công tố viên đưa ra.

Theo báo Korea Herald, cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon vào đêm 3/12/2024 bất ngờ ban bố thiết quân luật để ứng phó các hoạt động chống đối của phe đối lập. Tuy nhiên, hành động trên bị Tòa án Hiến pháp Hàn Quốc coi là vi phạm hiến pháp và tuyên bố phế truất ông Yoon. Hiện ông Yoon đang đối mặt với nhiều cáo buộc hình sự chủ yếu liên quan đến động thái ban bố thiết quân luật.