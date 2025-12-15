Theo hãng tin Yonhap, công tố viên đặc biệt Hàn Quốc Cho Euk-suk ngày 15/12 đã thông báo về kết quả của cuộc điều tra kéo dài 6 tháng liên quan đến việc cựu Tổng thống Yoon Suk-yeol ban bố lệnh thiết quân luật chớp nhoáng vào tháng 12/2024.

"Ông Yoon đã bắt đầu chuẩn bị cho việc ban bố thiết quân luật từ tháng 10/2023, hơn một năm trước khi ông thực sự đưa ra sắc lệnh vào tháng 12/2024. Ông Yoon muốn ban bố thiết quân luật để loại bỏ các đối thủ chính trị, độc chiếm và duy trì quyền lực, trái ngược với lập luận của ông rằng sắc lệnh khẩn cấp được ban hành để bảo vệ đất nước trước phe đối lập liều lĩnh", ông Cho cho biết.

Cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol. Ảnh: Yonhap

Báo cáo điều tra nêu rõ, ông Yoon và cựu Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Kim Yong Hyun đã lên kế hoạch giải tán quốc hội và thay thế bằng một cơ quan lập pháp khẩn cấp nắm cả quyền lập pháp lẫn tư pháp. Để tạo điều kiện cho việc ban bố thiết quân luật, ông Yoon đã cho máy bay không người lái (UAV) xâm nhập lãnh thổ Triều Tiên vào tháng 10/2024 nhằm kích động sự trả đũa. Tuy vậy, kế hoạch này đã thất bại khi Bình Nhưỡng không đáp trả bằng biện pháp quân sự.

Công tố viên Cho nhấn mạnh, có tổng cộng 24 người, bao gồm cựu tổng thống, các nghị sĩ đương nhiệm và cựu thành viên nội các đã bị truy tố vì bị cáo buộc liên quan đến vụ việc.

Cựu Tổng thống Yoon đã bị bắt giam từ tháng 7 và đang trong quá trình xét xử nhiều vụ án khác nhau liên quan đến việc ban bố thiết quân luật vào tháng 12/2024.