Theo hãng tin Yonhap, nhóm công tố viên đặc biệt Hàn Quốc ngày 26/12 đã đề nghị mức án 10 năm tù giam đối với ông Yoon. Đây là bản án đề xuất đầu tiên được công bố trong số 4 phiên tòa hình sự mà cựu Tổng thống Hàn Quốc đang phải tham gia.

Tại phiên tòa, các công tố viên nhấn mạnh ông Yoon đã "vi phạm nghiêm trọng" khi sử dụng các thể chế nhà nước nhằm che giấu và biện minh cho hành vi phạm pháp của mình.

"Hành vi của bị cáo đã gây tổn hại nghiêm trọng cho trật tự pháp luật Hàn Quốc, đồng thời làm tổn thương niềm tin của những người dân đã bầu ông làm tổng thống. Mặc dù vậy, trong suốt quá trình xét xử, bị cáo không bày tỏ sự hối cải hay xin lỗi công chúng, mà lại nhiều lần khẳng định tính chính đáng của quyết định ban bố thiết quân luật", công tố viên đặc biệt Cho Eun-suk nói.

Cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol. Ảnh: Yonhap

Báo cáo điều tra cho biết, ông Yoon đã cản trở công tác điều tra khi ngăn lực lượng chức năng bắt giữ ông vào tháng 1, xâm phạm quyền của 9 thành viên nội các khi không triệu tập họ tham dự cuộc họp xem xét kế hoạch thiết quân luật, đồng thời soạn thảo rồi tiêu hủy một bản thông cáo sửa đổi sau khi sắc lệnh bị dỡ bỏ. Ngoài ra, cựu tổng thống cũng bị cáo buộc phát tán các thông tin sai lệch cho truyền thông và xóa dữ liệu bảo mật trên điện thoại của các chỉ huy quân đội.

Do đó, các công tố viên đề nghị mức án 5 năm tù đối với hành vi cản trở bắt giữ; 3 năm tù cho tội xâm phạm quyền của thành viên nội các, phát tán thông tin sai lệch cho báo chí và hủy dữ liệu điện thoại cùng 2 năm tù cho việc soạn thảo bản thông cáo sửa đổi.

Tại phiên tòa ngày 26/12, ông Yoon tiếp tục bác bỏ các cáo buộc. Dự kiến, tòa án sẽ đưa ra phán quyết sớm nhất vào ngày 16/1/2026.

Hồi đầu tháng 12, vợ của ông Yoon là bà Kim Keon Hee cũng bị đề nghị mức án 15 năm tù với nhiều cáo buộc khác nhau.