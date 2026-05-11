Tổ chức tiệc sinh nhật cho bạn, “cô tiên từ thiện” Nguyễn Đỗ Trúc Phương và người tình chuẩn bị bình khí cười và các chất ma túy là Ketamine, “nước vui” và thuốc lắc để cả nhóm sử dụng.
Công an đặc khu Cát Hải (TP Hải Phòng) đã nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc một số đối tượng có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.
Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định nhóm đối tượng có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy gồm: Lê Ánh Nhật (SN 1991, tức ca sĩ Miu Lê, trú tại TP.HCM); Vũ Khương An (SN 1995, trú tại TP.HCM); Trần Đức Phong (SN 1993, Hà Nội) và 3 đối tượng khác.
Qua test nhanh, lực lượng chức năng xác định ca sĩ Miu Lê cùng Phong và An dương tính với ma túy.
Hiện, lực lượng chức năng đang tiếp tục xác minh, làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.
VKSND TPHCM vừa hoàn tất cáo trạng truy tố 227 bị can trong chuyên án VN10 liên quan đường dây tiếp viên hàng không vận chuyển ma túy về Việt Nam; trong đó có ca sĩ Chi Dân, người mẫu An Tây, “cô Tiên từ thiện” Trúc Phương.
Theo lời ca sĩ Vũ Hà, anh từng chơi “kéo xèng” tại King Club ở khách sạn Pullman một lần, khi đó mang theo khoảng 5-10 triệu đồng. Bị cáo vào chơi trong khoảng 2-3 giờ và thua 199 USD.