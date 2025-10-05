Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa ban hành Thông tư số 31/2025/TT-NHNN quy định về hoạt động của công ty con, công ty liên kết của tổ chức tín dụng (TCTD) trong lĩnh vực quản lý nợ và khai thác tài sản (Thông tư 31).

Thông tư 31 quy định công ty quản lý nợ của TCTD không được kinh doanh bất động sản; chỉ được mua tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu của bên ủy quyền trong quá trình xử lý tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu để thu hồi nợ.

Tổng giá mua của các tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu không vượt quá vốn điều lệ của công ty.

Với tài sản bảo đảm là bất động sản, công ty phải bán hoặc chuyển nhượng trong vòng 5 năm kể từ ngày mua. Nếu nắm giữ quá thời hạn này, công ty không được tiếp tục mua thêm tài sản bảo đảm khác từ các khoản nợ xấu của bên ủy quyền.

Về giao dịch mua bán nợ, công ty có thể mua nợ của chính TCTD sở hữu công ty đó theo phương án cơ cấu lại đã được phê duyệt; mua nợ của TCTD khác, trừ khoản nợ mà ngân hàng mẹ hoặc công ty con của ngân hàng mẹ đã bán cho TCTD đó; mua nợ từ công ty quản lý nợ khác, trừ khoản nợ mà ngân hàng mẹ hoặc công ty con của ngân hàng mẹ đã bán cho công ty đó.

Công ty cũng có thể bán nợ cho tổ chức, cá nhân, trừ trường hợp bán cho công ty con khác cùng thuộc ngân hàng mẹ.

Công ty quản lý nợ phải báo cáo hoạt động mua bán nợ cho TCTD sở hữu (ngân hàng mẹ) và gửi báo cáo tài chính, báo cáo hoạt động cho NHNN khi có yêu cầu.

Thông tư 31 có hiệu lực từ ngày 1/12/2025.