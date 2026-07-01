Tại sự kiện ra mắt vào ngày 30/6, hàng chục robot U1 kích thước tương đương người thật xuất hiện trên sân khấu trong nhiều trang phục khác nhau, sở hữu gương mặt có độ chân thực cao. Các robot có thể trò chuyện, nhảy múa cùng con người. Dù chuyển động vẫn chưa đạt độ tự nhiên như người thật, mức độ chân thực đã được cải thiện đáng kể so với các thế hệ trước.

Phiên bản U1 Lite chỉ gồm phần thân trên có giá 119.800 NDT (gần 464 triệu đồng); U1 Pro toàn thân có giá 169.800 NDT (hơn 657 triệu đồng); U1 Ultra phiên bản nữ có giá 880.000 NDT (3,4 tỷ đồng) và phiên bản nam có giá 990.000 NDT (3,83 tỷ đồng). Trong khi đó, giá của nhiều mẫu robot hình người phổ thông trên thị trường hiện đã giảm xuống dưới 30.000 NDT.

Loạt robot hình người mới của Ubtech Robotics. Ảnh: yicaiglobal

Ông Chu Kiến, nhà sáng lập kiêm CEO Ubtech, cho rằng mức giá từ 100.000 đến 200.000 NDT là hợp lý đối với các robot mô phỏng sinh học tích hợp khả năng hỗ trợ việc nhà, đồng hành về mặt cảm xúc và có ngoại hình giống người thật. Theo ông, chi phí sản xuất cũng như giá bán sẽ tiếp tục giảm khi số lượng người dùng tăng lên.

Theo ông Chu, kể từ khi mở đặt trước vào đầu tháng trước, dòng U1 đã nhận hơn 11.000 đơn hàng. Nếu không giới hạn số lượng đặt mua, công ty có trụ sở tại Thâm Quyến kỳ vọng sẽ đạt từ 30.000 đến 50.000 đơn hàng vào cuối năm nay.

Ông cho rằng lợi thế cạnh tranh cốt lõi của robot đồng hành nằm ở mô hình tương tác cảm xúc có khả năng nhận diện trạng thái cảm xúc của con người - một rào cản lớn đối với các doanh nghiệp mới gia nhập thị trường. Ngoài ra, việc chế tạo robot có ngoại hình siêu chân thực cũng đòi hỏi trình độ kỹ thuật rất cao, chẳng hạn từng sợi lông mi đều phải được cấy thủ công.

CEO Ubtech cho biết quá trình mở rộng sản xuất hàng loạt, cũng như nâng cấp liên tục mô hình ngôn ngữ lớn phục vụ tương tác cảm xúc sẽ cần nhiều thời gian. Tuy nhiên, sản lượng U1 dự kiến sẽ vượt 50.000 đơn vị trong năm tới.

Theo Ubtech, nhóm khách hàng mục tiêu của dòng U1 là những người trung niên từ 35 đến 50 tuổi có điều kiện tài chính, sống một mình; người trẻ độc thân; người yêu thích anime và cộng đồng yêu thích văn hóa otome.

Ông Chu cho biết các dòng robot hình người trước đây của Ubtech chỉ phục vụ lĩnh vực công nghiệp. Tuy nhiên, thị trường robot công nghiệp có dư địa phát triển hệ sinh thái không lớn, đồng thời các doanh nghiệp trong ngành sẽ dần đạt trình độ công nghệ tương đồng. Ngược lại, robot gia đình sẽ là yếu tố quyết định năng lực cạnh tranh của nhà sản xuất và mở ra cơ hội xây dựng hệ sinh thái bền vững hơn.

Theo ông, robot hình người siêu chân thực dùng trong gia đình có thể chia thành hai nhóm chính: robot hỗ trợ công việc nhà và robot đồng hành về mặt cảm xúc. Trong tương lai, nguồn thu của doanh nghiệp sẽ không chỉ đến từ việc bán phần cứng một lần mà còn từ các dịch vụ hệ sinh thái thu phí định kỳ, với biên lợi nhuận được kỳ vọng cao hơn robot công nghiệp.

Dù vậy, CEO Ubtech thừa nhận các robot hình người siêu chân thực dành cho gia đình hiện vẫn giống những "món đồ chơi cao cấp" hơn là sản phẩm thực sự thiết yếu. Khả năng đồng hành về mặt cảm xúc chưa được kiểm chứng qua thời gian, robot vẫn chưa hỗ trợ hiệu quả các công việc nội trợ hằng ngày, trong khi thời lượng pin còn hạn chế.

Ông cũng cho rằng, chỉ riêng khả năng trò chuyện sẽ không đủ để duy trì sự gắn bó lâu dài của người dùng. Sau khi sự tò mò ban đầu qua đi, nhiều khách hàng có xu hướng ít sử dụng hoặc bỏ hẳn các thiết bị này.

(Theo yicaiglobal)