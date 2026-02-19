Unitree Robotics đang nổi lên như một thế lực mới trong cuộc đua robot hình người. Theo CEO Wang Xingxing, tổng lượng xuất xưởng robot hình người trên toàn cầu năm 2026 dự kiến đạt hàng chục nghìn đơn vị. Trong đó, Unitree tham vọng chiếm lĩnh phần lớn thị phần với mục tiêu phân phối từ 10.000 đến 20.000 sản phẩm, tăng vọt so với mức 5.500 của năm ngoái.

Số liệu từ hãng nghiên cứu thị trường Omdia cho thấy, chỉ riêng trong năm 2025, sản lượng của startup có trụ sở tại Hàng Châu này đã vượt qua tổng số lượng của các đối thủ Mỹ bao gồm Tesla, Figure AI và Agility Robotics cộng lại. Động thái này cho thấy sự trỗi dậy mạnh mẽ của chuỗi cung ứng công nghệ Trung Quốc trong lĩnh vực robotics, vốn được các nhà đầu tư xem là chỉ báo quan trọng cho sự tiến bộ của toàn ngành.

Cơ sở cho tham vọng này được củng cố bằng màn trình diễn gây tiếng vang tại Gala Lễ hội Mùa xuân trên đài CCTV tối thứ Hai vừa qua. Tại đây, các robot G1 của Unitree đã thực hiện hàng loạt động tác phức tạp: từ đi bài quyền Kungfu, leo tường cho đến nhào lộn trên bạt lò xo.

Đại diện công ty khẳng định màn trình diễn Kungfu được thực hiện ở chế độ "hoàn toàn tự chủ", không có sự điều khiển của con người. Các thông số kỹ thuật được phô diễn cũng rất ấn tượng: robot có thể bật cao 3m và đạt tốc độ chạy lên tới 4m/giây (khoảng 14 km/h).

Đáng chú ý, CEO Wang Xingxing tiết lộ chi tiết một robot bị ngã trong buổi biểu diễn thực chất là kịch bản được dàn dựng trước, nhằm chứng minh khả năng chịu va đập và kiểm soát tình huống của thiết bị.

Dù gây ấn tượng mạnh về mặt thị giác, các chuyên gia vẫn giữ cái nhìn thận trọng về khả năng ứng dụng thực tế. Patrick Zhang, một nhà phân tích công nghệ, nhận định rằng môi trường sân khấu với bề mặt phẳng, ánh sáng ổn định và luồng gió được kiểm soát là điều kiện lý tưởng để robot tỏa sáng. "Robot có thể gặp khó khăn trong môi trường hỗn loạn của đời thực, nhưng trên sân khấu, chúng nắm giữ mọi lợi thế", ông Zhang đánh giá.

Nhận thức được rào cản này, lãnh đạo Unitree xác định mục tiêu tiếp theo không chỉ là phần cứng mà là "trí tuệ". Công ty đang hợp tác phát triển các mô hình "AI hiện thân" (embodied AI) - đóng vai trò như bộ não giúp robot xử lý và di chuyển tự chủ trong các môi trường phức tạp hơn, thay vì chỉ biểu diễn các động tác được lập trình sẵn.