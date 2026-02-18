Trước đây, để biến một bức ảnh phong cảnh ban ngày thành khung cảnh ban đêm, hay khôi phục một miếng bánh bị cắn dở trong ảnh, người dùng cần đến các phần mềm chuyên dụng và kỹ năng đồ họa phức tạp. Tuy nhiên, Samsung vừa tiết lộ một bước tiến mới trên hệ thống camera Galaxy, cho phép thực hiện các tác vụ này chỉ trong vài phút thông qua trí tuệ nhân tạo (AI).

Điểm khác biệt lớn nhất nằm ở khả năng tương tác đa phương thức. Thay vì thao tác thủ công với hàng loạt công cụ, người dùng chỉ cần mô tả ý tưởng của mình bằng lời nói. Hệ thống Galaxy AI sẽ tự động hiểu và thực hiện việc cắt ghép, phối màu và bù đắp các chi tiết thiếu hụt một cách liền mạch.

Đại diện hãng cho biết, trải nghiệm camera mới không chỉ dừng lại ở việc chụp ảnh hay quay phim đơn thuần. Mục tiêu của hãng là tạo ra một quy trình sáng tạo "tất cả trong một", giúp người dùng phổ thông cũng có thể tạo ra những thước phim đậm chất điện ảnh hay theo dõi chuyển động tinh tú trên bầu trời đêm mà không cần kiến thức kỹ thuật sâu.

Toàn bộ các tính năng đột phá này dự kiến sẽ được trình diễn tại sự kiện Galaxy Unpacked 2026 diễn ra vào ngày 26/2 (giờ Việt Nam). Đây được xem là nỗ lực của Samsung trong việc tái định nghĩa camera di động, biến điện thoại thành một trợ lý sáng tạo thông minh và gần gũi hơn với người dùng.

Bộ ba sản phẩm Galaxy S26, S26+ và S26 Ultra được kỳ vọng xuất hiện tại sự kiện này. Trong đó, mẫu S26 Ultra được dự đoán sở hữu cấu hình mạnh mẽ nhất với chip Snapdragon 8 Elite Gen 5, đi kèm màn hình OLED 10-bit màu cho độ sáng vượt trội. Việc nâng cấp phần cứng mạnh mẽ này nhằm tối ưu hóa sức mạnh của AI, giúp các tác vụ như xử lý video 8K hay chụp ảnh thiên văn trở nên mượt mà hơn.