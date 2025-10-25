Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, Công ước Hà Nội mặc dù được ký kết ở ngoài trụ sở Liên Hợp Quốc (LHQ) song đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của các nước trên thế giới với sự tham dự của đại diện đến từ hơn 100 quốc gia và gần 70 quốc gia đã ký công ước.

Điều này minh chứng cho tầm quan trọng của Công ước Hà Nội. An ninh mạng không phải là vấn đề của riêng một quốc gia nào, vì vậy, cần củng cố chủ nghĩa đa phương, đoàn kết quốc tế mới có thể giải quyết được bài toán toàn cầu này.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Tổng Thư ký LHQ António Guterres dự họp báo

Thủ tướng cho rằng, chống tội phạm mạng là vấn đề không của riêng một quốc gia nào, riêng người nào mà có tính toàn dân, toàn diện, toàn cầu. Vì vậy, phải đề cao chủ nghĩa đa phương, kêu gọi đoàn kết quốc tế, vì không có quốc gia, người nào an toàn nếu còn quốc gia khác, người khác mất an toàn, bị đe dọa về an ninh mạng. Tội phạm mạng tác động rất xấu không chỉ tới kinh tế, vật chất, mà còn cả tới tâm lý, tinh thần người dân, đời sống văn hóa.

Việt Nam kiên định mục tiêu đối ngoại là bạn, là đối tác tin cậy của tất cả các nước, là thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế. Thủ tướng cảm ơn LHQ khi dành cho Việt Nam một vinh dự lớn, chủ trì lễ mở ký công ước, thể hiện sự tin tưởng dành cho Việt Nam.

Thủ tướng đánh giá lễ mở ký Công ước Hà Nội là sự kiện có ý nghĩa lịch sử trong bối cảnh chủ nghĩa đa phương đang đối mặt nhiều thách thức trên phạm vi thế giới

Về phần mình, Tổng Thư ký LHQ António Guterres khẳng định, Công ước Hà Nội - một hiệp ước toàn cầu có ý nghĩa đặc biệt nhằm bảo vệ con người trong thế giới số, đồng thời là văn kiện đầu tiên về tư pháp hình sự được thông qua sau hơn hai thập kỷ.

Ông cho hay, đây là một dấu mốc lịch sử và thật ý nghĩa khi diễn ra tại Việt Nam - quốc gia đã chủ động nắm bắt công nghệ, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và trở thành một mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng số của thế giới, một đất nước rất hứa hẹn về tiềm năng số, nhưng cũng đi kèm các thách thức.

Mỗi ngày, các cuộc tấn công mạng đã tạo ra những hậu quả khôn lường nhưng chưa có một quy tắc phòng chống thống nhất trên toàn cầu. Do đó, Tổng Thư ký chia sẻ, Công ước mang lại công cụ mới để ngăn ngừa và chống lại các loại tội phạm mạng, đồng thời đảm bảo quyền con người, quyền trẻ em, kiểm soát luồng lưu thông xuyên biên giới, tạo ra mạng lưới hợp tác 24/7 để các quốc gia duy trì thông tin và lấy lại những tài sản bị đánh cắp, bảo vệ các nạn nhân.

Tổng Thư ký cảm ơn Việt Nam vì hoạt động chủ trì sự kiện, cũng như vai trò tiên phong trên các diễn đàn quốc tế

Công ước sẽ là một trụ cột quan trọng để bảo vệ con người trong thế giới số, thiết lập lại công lý số trong những năm tới. Đây không chỉ là một công cụ pháp lý mà còn là lời hứa rằng mọi quốc gia, mọi tổ chức sẽ được bảo vệ trước tội phạm mạng, mang lại giải pháp đối với những vấn đề phức tạp nhất.

Đặc biệt, lần đầu tiên trong một điều ước quốc tế, hành vi phát tán hình ảnh riêng tư mà không có sự đồng thuận được công nhận là tội phạm hình sự - một chiến thắng lớn cho các nạn nhân của bạo lực mạng.

Sau lễ ký, các quốc gia sẽ phê chuẩn công ước, đi kèm với các hoạt động đào tạo, nâng cao năng lực, đầu tư để đưa công ước đi vào thực tiễn.

Tổng Thư ký khẳng định, LHQ sẽ hỗ trợ các hoạt động này, "công ước này sẽ bảo vệ tất cả chúng ta". Ông cảm ơn Việt Nam vì chủ trì sự kiện, cũng đóng vai trò tiên phong trên các diễn đàn quốc tế.

Trả lời câu hỏi tại họp báo, Tổng Thư ký António Guterres nhấn mạnh tầm quan trọng về triển vọng thực thi của công ước, các quốc gia cần phê chuẩn và đưa ra các cơ chế thực thi càng sớm càng tốt. Đặc biệt, công ước bảo đảm quyền con người, các quy trình điều tra hình sự cũng sẽ tuân thủ và tôn trọng tuyệt đối quyền con người.

Trả lời câu hỏi về vị thế ngày càng cao của Việt Nam, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết sau 50 năm hợp tác với LHQ, Việt Nam có thêm cơ hội để hội nhập quốc tế, cơ hội để dân tộc hóa văn minh thế giới, học hỏi, tham khảo những thành tựu tiên tiến, kinh nghiệm phát triển của thế giới có thể vận dụng được vào Việt Nam.

Sự ổn định và phát triển của Việt Nam những năm qua có vai trò quan trọng của quan hệ hợp tác với LHQ.

Thủ tướng tham quan gian trưng bày của Liên Hợp Quốc

Thủ tướng bày tỏ, Việt Nam đã nghiêm túc thực hiện những công việc chung, tích cực đóng góp vào các hoạt động của LHQ, nhất là trong xử lý các vấn đề nổi lên, góp phần xây dựng thể chế để bảo vệ hòa bình, hợp tác và phát triển ở trên thế giới...