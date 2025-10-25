Tổng Bí thư đánh giá cao Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào sang dự lễ mở ký công ước; sự tham dự của đoàn Lào sẽ góp phần quan trọng vào thành công chung của sự kiện.

Tổng Bí thư Tô Lâm cho biết, Việt Nam luôn ủng hộ mạnh mẽ, toàn diện công cuộc đổi mới của Lào; sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm và ưu tiên cao nhất hỗ trợ Lào tổ chức thành công các sự kiện trọng đại.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith bày tỏ vui mừng sang tham dự với tư cách khách mời danh dự và chứng kiến lễ mở ký công ước. Ông chúc mừng Việt Nam đã chủ động, tích cực tham gia đàm phán từ đầu và đăng cai tổ chức lễ ký kết. Công ước sẽ là cơ sở pháp lý quan trọng, bảo đảm an ninh mạng, tạo điều kiện thuận lợi cho Việt Nam và Lào cùng các đối tác phát triển bền vững.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith đánh giá cao việc quan hệ giữa hai nước tiếp tục phát triển thực chất và toàn diện.

Hai lãnh đạo trao đổi về các nội dung hợp tác cụ thể, các biện pháp thiết thực nhằm tạo điều kiện hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam sang đầu tư, hợp tác, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội của Lào.

Hai lãnh đạo cũng trao đổi về tình hình mỗi Đảng, mỗi nước; nhất trí trong bối cảnh quốc tế đầy biến động và thay đổi nhanh chóng, hai nước cần tăng cường đoàn kết, gắn bó, tăng cường tham vấn, chủ động phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn đa phương, khu vực...

Việt Nam thể hiện vai trò và trách nhiệm trong các vấn đề toàn cầu

Sáng nay, Chủ tịch nước Lương Cường đã tiếp Tổng Công tố Liên bang Nga A.V. Gutsan. Ông Gutsan dẫn đầu đoàn đại biểu Nga sang tham dự lễ mở ký Công ước Hà Nội.

Tổng Công tố Liên bang Nga bày tỏ vui mừng được đến thăm Việt Nam và tham dự sự kiện đa phương hết sức quan trọng không chỉ với Việt Nam mà còn với Liên bang Nga

Chủ tịch nước Lương Cường khẳng định, sự tham gia của đoàn Nga là đóng góp quan trọng cho sự thành công chung của lễ mở ký cũng như sự ủng hộ của Nga với các hoạt động đa phương do Việt Nam đăng cai tổ chức. Chủ tịch nước đánh giá cao vai trò của Nga với tư cách là nước đề xuất ban đầu sáng kiến công ước.

Tổng Công tố Liên bang Nga cho rằng việc LHQ lựa chọn Thủ đô Hà Nội là địa điểm đăng cai lễ mở ký công ước thể hiện sự đánh giá cao vai trò xây dựng và trách nhiệm của Việt Nam trong các vấn đề toàn cầu, đặc biệt thúc đẩy hợp tác quốc tế về phòng, chống tội phạm công nghệ cao.

Chủ tịch nước Lương Cường khẳng định, Việt Nam luôn ủng hộ mọi nỗ lực của cộng đồng quốc tế hướng tới một thế giới hòa bình, ổn định và phát triển. Trong triển khai chính sách đối ngoại độc lập, tự chủ, Việt Nam coi Nga là một trong những ưu tiên quan trọng hàng đầu và mong muốn củng cố, làm sâu sắc khuôn khổ quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với Nga.

Chủ tịch nước nhấn mạnh quan hệ hữu nghị truyền thống với bề dày lịch sử 75 năm, trải qua nhiều thăng trầm, được nhiều thế hệ lãnh đạo cấp cao và người dân hai nước vun đắp, tiếp tục gặt hái nhiều kết quả.

Các chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao hai nước đã tạo xung lực mạnh mẽ cho hợp tác song phương, đặc biệt là kinh tế - thương mại, khoa học - kỹ thuật, giáo dục - đào tạo, du lịch, y tế…

Chủ tịch nước đánh giá cao và hoan nghênh kết quả hợp tác ngày càng hiệu quả giữa Viện kiểm sát nhân dân tối cao Việt Nam và Viện Công tố Liên bang Nga thời gian qua.

Tổng Công tố Liên bang Nga cho biết, sẽ tiếp tục thúc đẩy trao đổi đoàn công tác giữa hai cơ quan, tăng cường trao đổi kinh nghiệm, đào tạo cán bộ trong thời gian tới.

Cũng trong sáng nay, Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Đồng Bộ trưởng Ngoại giao và Thương mại Australia Matt Thistlethwaite.

Chủ tịch nước khẳng định Australia là một trong những Đối tác chiến lược toàn diện quan trọng ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương và sự hỗ trợ của Australia thể hiện tình đoàn kết, hữu nghị và quan hệ đặc biệt gắn bó giữa hai nước.

Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Đồng Bộ trưởng Ngoại giao và Thương mại Australia

Đồng Bộ trưởng Matt Thistlethwaite đánh giá cao công tác tổ chức của Việt Nam và chúc mừng Việt Nam đã đăng cai, tổ chức thành công lễ ký mở công ước. Đồng Bộ trưởng nhận định, Việt Nam đang trở thành một điểm sáng về phát triển kinh tế, xã hội, phát triển hạ tầng và giáo dục.

Trong bối cảnh tình hình khu vực và quốc tế có những biến động phức tạp, Việt Nam và Australia tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác và tin cậy lẫn nhau...

Chủ tịch nước đề nghị hai nước đẩy mạnh kết nối kinh tế, sớm hiện thực hóa mục tiêu kim ngạch thương mại hai chiều 20 tỷ USD và tăng gấp đôi đầu tư hai chiều trong 2-3 năm tới; hoan nghênh đầu tư của Australia vào Việt Nam trong 6 tháng đầu năm nay đã vượt mốc 3 tỷ USD.

Chủ tịch nước Lương Cường và Đồng Bộ trưởng Matt Thistlethwaite bày tỏ hài lòng chứng kiến quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Australia đang phát triển rất tốt đẹp

Chủ tịch nước đề nghị hai nước triển khai hiệu quả hợp tác về biến đổi khí hậu, môi trường, năng lượng, hỗ trợ nhau thực hiện cam kết giảm phát thải ròng bằng 0 và chuyển đổi năng lượng sạch; tăng cường hợp tác khoa học công nghệ...

Đồng Bộ trưởng Ngoại giao và Thương mại Australia nhấn mạnh, Australia luôn coi Việt Nam là đối tác quan trọng ở khu vực và mong muốn tiếp tục đưa quan hệ hai nước phát triển hơn nữa.

Chính phủ Australia luôn hoan nghênh và chào đón sinh viên, nghiên cứu sinh của Việt Nam sang học tập tại Australia. Việt Nam có số lượng sinh viên lớn thứ 4 tại Australia.

Australia sẵn sàng mở rộng hợp tác đào tạo nâng cao năng lực, chia sẻ tri thức trong những lĩnh vực Australia có thế mạnh như môi trường, chuyển đổi năng lượng, khai khoáng...

Trước đó, chiều 24/10, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith.

Thủ tướng cho biết, lễ mở ký Công ước Hà Nội là một sự kiện quốc tế quan trọng và Việt Nam vinh dự đăng cai tổ chức. Công ước sẽ tạo ra hành lang và khuôn khổ pháp lý mới, giúp các quốc gia thành viên trên thế giới chung tay chống các loại tội phạm mạng, góp phần bảo đảm an ninh, an toàn không gian mạng toàn cầu.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith

Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ vui mừng nhận thấy quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào tiếp tục phát triển tốt đẹp. Lãnh đạo cấp cao hai nước thường xuyên gặp gỡ, trao đổi tại các cuộc làm việc song phương cũng như tại diễn đàn khu vực và quốc tế.

Năm 2025, nhiều dự án trọng điểm được triển khai đúng kế hoạch, đáp ứng yêu cầu đề ra. Đặc biệt, kinh tế - thương mại, kim ngạch thương mại song phương trong 9 tháng đầu năm nay đạt 2,4 tỷ USD, tăng 57,1% so với cùng kỳ năm ngoái.

Việt Nam trước sau như một, luôn dành ưu tiên cao nhất cho mối quan hệ đặc biệt “có một không hai” với Lào, ủng hộ mạnh mẽ, toàn diện công cuộc bảo vệ, xây dựng, đổi mới và phát triển của Lào.

Hai lãnh đạo nhất trí về việc tăng cường, phối hợp chặt chẽ triển khai hiệu quả, đúng tiến độ các dự án trọng điểm giữa hai nước

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Thongloun Sisoulith chúc mừng Việt Nam đăng cai tổ chức lễ mở ký công ước, với tên gọi “Công ước Hà Nội” gắn liền với một điều ước đa phương toàn cầu trong lĩnh vực mà cộng đồng quốc tế đặc biệt quan tâm...

Lãnh đạo Lào nhất trí với những đánh giá của Thủ tướng Phạm Minh Chính về kết quả hợp tác tốt đẹp của hai nước có nhiều điểm sáng, trong đó nhiều dự án quan trọng được hoàn thành và sẽ hoàn thành trong năm 2025.