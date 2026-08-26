Chiều 26/8, Chủ tịch FIFA Gianni Infantino cùng Tổng Thư ký FIFA Mattias Grafström có mặt tại Hà Nội tham dự một số hoạt động trong khuôn khổ chuyến thăm Việt Nam, trong đó có dự khán trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026 giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan.

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino tới Hà Nội.

Tại sân bay, Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn tặng hoa, chào mừng Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đến Việt Nam. Trong khuôn khổ chuyến thăm, người đứng đầu FIFA có các hoạt động quan trọng tại Hà Nội trong chiều 26/8, trước khi tới SVĐ Mỹ Đình dự khán trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026.

Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn chào đón người đứng đầu FIFA.

Đây là lần thứ hai Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đến Việt Nam. Lần đầu tiên ông tới Việt Nam vào tháng 2/2018, trong chuyến thăm và làm việc với các cơ quan chức năng, đồng thời tới thăm Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ Việt Nam.

Gần nhất, tháng 1/2023, Chủ tịch FIFA Gianni Infantino dự khán trận chung kết lượt về AFF Cup 2022 giữa Thái Lan vs tuyển Việt Nam trên sân Thammasat (Thái Lan). Ông cùng Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn, Chủ tịch LĐBĐ Thái Lan và Chủ tịch AFF theo dõi trận đấu, đồng thời tham dự lễ trao huy chương sau trận.

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino dành sự quan tâm đặc biệt tới bóng đá Việt Nam.

Sự hiện diện của Chủ tịch FIFA Gianni Infantino và Tổng Thư ký FIFA Mattias Grafström tại Hà Nội lần này tiếp tục thể hiện sự quan tâm của FIFA đối với bóng đá Đông Nam Á, đồng thời là dịp để bóng đá Việt Nam giới thiệu hình ảnh một nền bóng đá đang từng bước phát triển, với sự đầu tư ngày càng bài bản cho các đội tuyển, hệ thống đào tạo trẻ, cơ sở vật chất và công tác tổ chức các sự kiện bóng đá quốc tế.

Ảnh: VFF

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