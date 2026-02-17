Cổng vòm Tình yêu trước khi sập. Ảnh: Shutterstock

Theo hãng tin Sky News, cổng vòm tự nhiên này, vốn là một phần của cột đá biển Sant'Andrea ở vùng Puglia trên bờ biển Adriatic của Italia, là một địa điểm nổi tiếng để cầu hôn và thu hút khách du lịch.

Maurizio Cisternino, Thị trưởng thị trấn Melendugno ở gần đó nói với tờ báo địa phương Corriere Salentino rằng việc cổng vòm bị sập là "một món quà Lễ Tình nhân không mong muốn" và "một cú sốc rất lớn" đối với hình ảnh của khu vực cũng như ngành du lịch.

Ông Cisternino cho biết đường bờ biển mong manh đã bị tàn phá sau nhiều ngày mưa lớn, gió mạnh và biển động. Quan chức này bình luận: "Thiên nhiên đã lấy lại những gì nó đã tạo ra".

Cổng vòm Tình yêu sau khi sập. Ảnh: Shutterstock

Bão và mưa lớn trong những ngày gần đây cũng làm xói mòn những dải bờ biển dài bên biển Ionian, từ Ugento đến các bãi biển Gallipoli, gây hư hại các công trình trên bãi biển, dẫn tới những vụ sạt lở nhỏ và ảnh hưởng đến các cảng.

Trong năm nay, thời tiết khắc nghiệt kéo dài nhiều tuần cũng gây thiệt hại ước tính lên đến hơn 1 tỷ Euro cho khu vực miền nam Italia, bao gồm cả một vụ sạt lở đất buộc hơn 1.500 người phải sơ tán khỏi thị trấn Niscemi ở Sicily.