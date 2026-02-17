Ảnh: Fars News.

Theo hãng tin Tasnim, cuộc tập trận “Kiểm soát thông minh eo biển Hormuz” diễn ra với vai trò trung tâm của hải quân IRGC. Tư lệnh IRGC, Thiếu tướng Mohammad Pakpour chịu trách nhiệm giám sát, chỉ huy và theo dõi thực địa.

Các mục tiêu chính của cuộc tập trận bao gồm đánh giá khả năng sẵn sàng chiến đấu của các đơn vị Hải quân IRGC, xem xét các kế hoạch và kịch bản hỗ trợ cho hành động quân sự đáp trả của IRGC trước các mối đe dọa an ninh và quân sự tiềm tàng trong khu vực eo biển Hormuz và sử dụng một cách thông minh các lợi thế địa chính trị của Iran ở Vịnh Ba Tư và biển Oman.

Iran tập trận. Ảnh: Fars News

Iran cho biết phản ứng nhanh chóng, quyết đoán và toàn diện của các lực lượng tác chiến IRGC trước các âm mưu chống phá an ninh trên biển là trọng tâm của các cuộc diễn tập tình báo và tác chiến của những đơn vị tham gia cuộc tập trận.

Thông tấn xã Iran dẫn lời Chuẩn đô đốc Alireza Tangsiri, Tư lệnh lực lượng hải quân thuộc IRGC thông báo đơn vị tình báo thuộc IRGC sẽ giám sát liên tục 24/7 đối với eo biển Hormuz, tuyến đường vận chuyển dầu mỏ quan trọng nhất thế giới nối liền Vịnh Ba Tư với Ấn Độ Dương.

Video: Fars News

Ông Tangsiri gọi Vịnh Ba Tư và eo biển Hormuz là "pháo đài bất khả xâm phạm" và "niềm tự hào dân tộc" của người dân Iran. Nhấn mạnh vai trò quan trọng của eo biển Hormuz trong thương mại khu vực và toàn cầu, chỉ huy hải quân này lưu ý hơn 80 tàu chở dầu và tàu thương mại đi qua eo biển mỗi ngày và hoạt động giám sát của IRGC nhằm đảm bảo an ninh giao thông cho các quốc gia không thù địch, có lợi ích kinh tế gắn liền với tuyến đường thủy này.