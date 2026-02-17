Video: Kyiv Independent

HUR ngày 16/2 cho biết thêm, các chuyên gia của đơn vị "bóng ma" tiếp tục phá hủy hệ thống phòng thủ của Nga trên bán đảo Crưm. Theo báo Kyiv Independent, các cuộc tấn công diễn ra tuần trước.

Trong tuần qua, đơn vị này đã nhắm mục tiêu vào một số thiết bị quân sự có giá trị cao của Nga, bao gồm hệ thống tên lửa Pantsir, trạm radar tầm xa 55Zh6U Nebo-U trị giá khoảng 100 triệu USD và tàu đổ bộ BK-16.

HUR tuyên bố: " Nhờ hành động chuyên nghiệp của các sĩ quan tình báo quân sự Ukraine, các thiết bị trị giá hàng triệu USD giờ đây đang bị biến thành phế liệu". Tuy nhiên, các hãng tin thừa nhận chưa thể xác thực tuyên bố này một cách độc lập.

Ukraine thường xuyên tấn kích các cơ sở hạ tầng quân sự sâu trong lãnh thổ Nga và các vùng lãnh thổ đã sáp nhập vào Nga nhằm làm suy yếu sức mạnh chiến đấu của Moscow. Kể từ năm 2023, các lực lượng Kiev liên tục mở rộng khả năng tấn công các mục tiêu của Nga ở Crưm, sử dụng các thiết bị không người lái trên không và trên biển tùy thuộc vào mục tiêu.