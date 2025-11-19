Hiện trường tai nạn giữa xe container với ô tô 5 chỗ ở tỉnh Lâm Đồng. Ảnh: N.X

Chiều nay (19/11), xe container chở dăm gỗ, biển số tỉnh Lâm Đồng, chạy trên quốc lộ 28, hướng từ Gia Nghĩa về Bảo Lâm. Khi đến gần UBND xã Bảo Lâm 5, xe này xảy ra va chạm với ô tô 5 chỗ chở bốn người đang di chuyển theo hướng chiều ngược lại.

Tai nạn khiến thùng xe container bị lật nghiêng rồi đè lên ô tô, khiến phương tiện này biến dạng. Ba người trên ô tô bị thương nặng, mắc kẹt trong cabin, được người dân đưa ra ngoài chuyển đến bệnh viện cấp cứu. Người còn lại trên ô tô và tài xế xe container chỉ bị thương nhẹ.

Ô tô biến dạng sau tai nạn, 5 người bị thương. Ảnh: N.X

Lực lượng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng có mặt phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân tai nạn.