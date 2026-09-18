Tháng 8 hằng năm, Coteccons Day là dịp để đội ngũ Coteccons cùng nhìn lại hành trình phát triển, kết nối đồng nghiệp và chia sẻ niềm tự hào về những công trình được tạo nên từ nỗ lực tập thể. Những năm trước, chương trình chủ yếu mang màu sắc của một ngày hội nội bộ với các hoạt động tri ân và gắn kết dành cho cán bộ nhân viên.

Năm 2026, ngày hội ấy có thêm một bước chuyển mới. Với chủ đề “Coteccons 20+2 | United To Rise - Hợp lực cùng vươn mình”, Coteccons Day được triển khai thông qua chuỗi hoạt động gồm tổ chức xe cà phê United Day - Happy Coffee Truck, tri ân công nhân thực hành tốt an toàn lao động qua United Thanks, trao tặng học bổng Xây nền ước mơ, tổ chức giải chạy online United Run và cuộc thi United Corner.

Coteccons Day 2026 được tổ chức tại hơn 100 công trường Coteccons trên toàn quốc

Các hoạt động không chỉ hướng đến nhân viên và kỹ sư mà còn mở rộng đến công nhân, gia đình người lao động và những lực lượng đang đóng góp thầm lặng cho xã hội. Từ một chương trình nội bộ, Coteccons Day đang dần trở thành ngày hội phụng sự cộng đồng.

Ông Bolat Duisenov, Chủ tịch HĐQT Coteccons cho biết: “Tại Coteccons, hành trình của chúng tôi là xây dựng một doanh nghiệp tạo ra những giá trị có ý nghĩa cho con người, cho xã hội và cho cuộc sống. Sau nhiều năm kiên định, cột mốc 20+2 không đơn thuần là một dấu mốc thời gian, mà là dịp để Coteccons xác định rõ hơn trách nhiệm của một Industry Leader (thủ lĩnh ngành) trong giai đoạn phát triển mới của đất nước”.

Lan tỏa giá trị hạnh phúc đến công trường

Tại hơn 100 công trường và văn phòng trên toàn quốc, những chuyến xe Happy Coffee Truck mang theo cà phê, nước uống và quà tặng đã trở thành điểm dừng chân của công nhân các nhà thầu phụ.

Đằng sau mỗi công trình là hàng nghìn công nhân trực tiếp thi công. Một ly cà phê được trao tận tay tại công trường là cách doanh nghiệp gửi lời cảm ơn đến những người đang đồng hành dựng xây nên các công trình mỗi ngày.

Với Coteccons Day, người lao động có thêm một ngày hội để mong chờ

Tinh thần kết nối tiếp tục được lan tỏa qua United Run, nơi cán bộ nhân viên và kỹ sư Coteccons đồng hành với sự kiện đi bộ toàn quốc “Cùng Việt Nam tiến bước”, hướng đến mục tiêu “10 tỷ bước xanh - Vì Việt Nam vững bền”. Bên cạnh đó, cán bộ công nhân viên Coteccons cũng hoàn thành mục tiêu chinh phục 40.075 km trong 22 ngày nhân dịp kỷ niệm 22 năm thành lập, tương đương một vòng quanh Trái Đất, thể hiện tinh thần hợp lực và khát vọng Go Global của Coteccons.

Hay United Corner, chương trình khuyến khích áp dụng mô hình 3R (Giảm thiểu - Tái sử dụng - Tái chế) kết hợp với tinh thần Saving Mode tại công trường. Nếu 3R hướng đến sử dụng tài nguyên hiệu quả thì Saving Mode được xem như “kim chỉ nam vận hành” nhằm tối ưu hóa vận hành, chống lãng phí, cải tiến biện pháp thi công và nâng cao năng suất lao động thông qua công nghệ và số hóa. Từ văn phòng đến công trường, tinh thần đó dần được chuyển từ khẩu hiệu thành những hành động thực tế.

Một trong những hoạt động nổi bật của Coteccons Day 2026 là United Thanks, chương trình trao tặng gạo, tương ứng với 10.000 lời cảm ơn đến những công nhân thực hiện tốt công tác an toàn lao động.

Những phần gạo được trao tặng cho công nhân thực hành tốt an toàn lao động

Tại công trường, an toàn vốn là nguyên tắc bắt buộc. Nhưng tại Coteccons, an toàn được duy trì bằng cách giúp người lao động hiểu giá trị của việc bảo vệ chính mình và đồng đội. Những túi gạo trong chương trình United Thanks mang theo lời cảm ơn dành cho những công nhân thực hành tốt an toàn lao động, đồng thời nhắc rằng đằng sau mỗi ngày làm việc an toàn là sự bình yên của một gia đình đang chờ họ trở về.

Phụng sự vượt ranh giới công trường xây dựng

Coteccons Day tiếp tục được mở rộng thông qua chương trình học bổng Xây nền ước mơ. Trong năm thứ 2 tổ chức, chương trình trao 600 suất học bổng, trong đó 350 suất dành cho con em công nhân tại 84 công trường Coteccons trên cả nước. 250 suất còn lại được trao cho con em công nhân thuộc 5 công ty vệ sinh môi trường và thoát nước đô thị tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng, thể hiện sự ghi nhận dành cho những đóng góp thầm lặng phía sau sự vận hành của đô thị.

“Học bổng Xây nền ước mơ” trao tặng cho con em công nhân vệ sinh môi trường, thoát nước đô thị tại TP.HCM, Hà Nội, Đà Nẵng

Nếu những túi gạo trong United Thanks hướng đến cuộc sống hôm nay, thì các suất học bổng lại góp phần mở thêm cơ hội cho tương lai. Thông qua giáo dục, sự hỗ trợ không dừng ở những giá trị ngắn hạn mà hướng đến nền tảng phát triển lâu dài cho con em người lao động.

Và nền tảng ấy có được từ sự hợp lực của các chủ đầu tư, nhà thầu phụ và đối tác. Sự tham gia của các bên không chỉ giúp mở rộng quy mô các hoạt động mà còn cho thấy cách nhiều nguồn lực trong chuỗi giá trị ngành xây dựng cùng chung tay lan tỏa văn hóa biết ơn và tạo ra những giá trị tích cực cho cộng đồng.

Từ công trường đến gia đình, từ ngành xây dựng đến những lực lượng góp phần vận hành đô thị, Coteccons Day cho thấy cách một doanh nghiệp mở rộng trách nhiệm xã hội thông qua những hành động cụ thể. Khi một ngày kỷ niệm mang đến lời cảm ơn cho người lao động, góp thêm cơ hội học tập cho con em công nhân và lan tỏa văn hóa an toàn, ý nghĩa của nó đã vượt ra khỏi khuôn khổ một ngày hội doanh nghiệp để trở thành một ngày hội phụng sự cộng đồng.

Ngọc Minh