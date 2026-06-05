Đây là thông điệp được Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh tại chương trình trao đổi với đại biểu dự Đại hội 14 Công đoàn Việt Nam sáng 5/6, với chủ đề "Công đoàn Việt Nam đồng hành cùng Chính phủ nâng cao năng suất lao động, thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số".

Chuyển từ tư duy sở hữu nhà sang bảo đảm quyền có chỗ ở

Phát biểu tại chương trình, Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định nhà ở đang là một trong những vấn đề cấp bách nhất đối với người lao động hiện nay. Nhiều công nhân vẫn phải sống trong các khu nhà trọ chật hẹp, điều kiện sinh hoạt thiếu thốn, trong khi giá thuê ngày càng tăng. Các dịch vụ thiết yếu như trường học, nhà trẻ, cơ sở y tế cũng còn thiếu hoặc ở xa nơi làm việc, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống và năng suất lao động.

Thủ tướng cho biết Chính phủ đang triển khai quyết liệt các giải pháp phát triển nhà ở cho người lao động, đặc biệt tại các địa phương tập trung nhiều khu công nghiệp.

Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh, nhà ở cho công nhân phải có giá cả hợp lý

Ông nhấn mạnh điểm mới trong chính sách lần này là chuyển từ tư duy hỗ trợ sở hữu nhà ở sang bảo đảm quyền có chỗ ở cho người dân.

"Quan trọng nhất là chuyển đổi tư duy, từ chỗ chỉ lo sở hữu nhà ở sang bảo đảm quyền có nhà ở. Với những người chưa có điều kiện mua nhà, Nhà nước sẽ tạo điều kiện để thuê nhà dài hạn, ổn định với mức giá phù hợp thu nhập của người lao động", Thủ tướng nói.

Theo Thủ tướng, nhà ở công nhân không chỉ là những căn hộ đơn thuần mà phải được quy hoạch đồng bộ với trường học, nhà trẻ, cơ sở y tế, nhà văn hóa và các dịch vụ xã hội thiết yếu khác.

Hiện Chính phủ đã chỉ đạo các bộ, ngành và địa phương rà soát quy hoạch các khu công nghiệp, dành quỹ đất để phát triển nhà ở cho thuê dành cho công nhân và người lao động.

Thủ tướng cho biết, ngay trong tháng 6, nhiều địa phương sẽ triển khai các dự án nhà ở cho thuê bằng nguồn vốn nhà nước.

Trước mắt, Nhà nước sẽ trực tiếp đầu tư xây dựng, sau đó có thể thuê doanh nghiệp quản lý, vận hành nhằm bảo đảm chất lượng dịch vụ cũng như mức giá phù hợp với khả năng chi trả của người lao động.

Ngoài việc xây mới, Chính phủ cũng đang nghiên cứu mua lại một số dự án nhà ở xã hội để nhanh chóng bổ sung nguồn cung nhà cho thuê, đáp ứng nhu cầu trước mắt của công nhân và người lao động.

Song song với đó, các bộ, ngành được giao xây dựng cơ chế ưu đãi về thuế, tín dụng và lãi suất nhằm thu hút doanh nghiệp đầu tư vào phân khúc nhà ở công nhân và nhà ở cho thuê dài hạn.

Theo Thủ tướng, các chính sách này sẽ tiếp tục được hoàn thiện để trình Quốc hội xem xét trong quá trình sửa đổi Luật Nhà ở và Luật Kinh doanh bất động sản vào cuối năm nay.

Bên cạnh nhà ở để bán, Thủ tướng cho biết, sẽ phải tập trung vào những phân khúc ưu tiên như nhà ở cho thuê, nhà ở cho đối tượng chính sách và nhà ở dành cho công nhân.

Thời gian tới, Chính phủ sẽ tiếp tục làm việc với các địa phương có đông lao động như TP.HCM, Đồng Nai và nhiều trung tâm công nghiệp lớn khác nhằm đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án nhà ở công nhân, đáp ứng nhu cầu an cư của hàng triệu người lao động trên cả nước.



Nhu cầu nhà ở xã hội ngày càng cấp thiết

Nêu ý kiến tại cuộc trao đổi, bà Nguyễn Thị Thanh, Chủ tịch Công đoàn phường Ba Đình (Hà Nội) cho biết, nhà ở tiếp tục là vấn đề được đông đảo công nhân quan tâm nhất hiện nay.

Theo bà, đa số người lao động đang làm việc tại các đô thị lớn là lao động ngoại tỉnh, phải thuê trọ trong điều kiện chật hẹp và thiếu thốn tiện nghi.

"Nhiều gia đình công nhân có từ 4-5 thành viên nhưng chỉ sinh hoạt trong căn phòng khoảng 10-15m². Gánh nặng chi phí thuê trọ, điện nước và sinh hoạt ngày càng tăng đang ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng cuộc sống và hiệu quả lao động", bà Thanh phản ánh.

Bà Nguyễn Thị Thanh

Từ thực tiễn nắm bắt tâm tư người lao động, bà cho biết nhu cầu về nhà ở không chỉ dừng ở việc thuê trọ mà còn bao gồm nhu cầu thuê mua và mua nhà ở xã hội để ổn định cuộc sống lâu dài.

Vì vậy, bà đề xuất Chính phủ tiếp tục có các chương trình phát triển nhà ở dành cho công nhân với giá phù hợp, ưu tiên bố trí gần khu công nghiệp và được kết nối với các dịch vụ thiết yếu như giáo dục, y tế, văn hóa; đồng thời có cơ chế tín dụng ưu đãi giúp người lao động dễ dàng tiếp cận nhà ở.

Trả lời kiến nghị của người lao động về nhà ở, Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh cho biết chương trình phát triển nhà ở xã hội đang được đẩy mạnh trên phạm vi cả nước.

Đến hết năm 2025, cả nước đã hoàn thành và triển khai khoảng 720.000 căn nhà ở xã hội, trong đó hơn 180.000 căn đã hoàn thành và đưa vào sử dụng, góp phần giải quyết chỗ ở cho khoảng 180.000 hộ gia đình. Đáng chú ý, khoảng 42.000 căn được phát triển theo mô hình nhà ở cho thuê.

Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh

Riêng trong 5 tháng đầu năm 2026, thêm khoảng 91.000 căn nhà ở xã hội tiếp tục được triển khai, bao gồm cả các dự án nhà ở cho thuê dành cho người lao động.

Tuy nhiên, theo Bộ trưởng, thị trường nhà ở vẫn còn nhiều điểm nghẽn. Trong khi nguồn cung nhà ở thương mại liên tục gia tăng thì phân khúc nhà ở dành cho người thu nhập thấp và công nhân lao động vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu thực tế.

Theo Bộ trưởng Trần Hồng Minh, một trong những nguyên nhân khiến nguồn cung nhà ở cho người lao động còn hạn chế là thị trường thời gian qua chủ yếu phát triển các sản phẩm để bán, trong khi phân khúc nhà ở cho thuê dài hạn chưa được đầu tư, quan tâm đúng mức. Cùng với đó, giá nhà ở thương mại vẫn ở mức cao, vượt khả năng tiếp cận của phần lớn người lao động.

Bộ trưởng cũng cho rằng tâm lý ưu tiên sở hữu nhà ở của người dân đã phần nào khiến thị trường nhà cho thuê phát triển chậm, chưa đáp ứng được nhu cầu ngày càng tăng của công nhân và người thu nhập thấp.