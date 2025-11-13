Sau quý đầu tiên của năm tài chính 2026, Coteccons ghi nhận kết quả kinh doanh vượt kỳ vọng: lợi nhuận sau thuế đạt 294 tỷ đồng, tăng 216,7% so với cùng kỳ - mức lợi nhuận quý cao nhất trong 5 năm.

Doanh thu thuần hợp nhất đạt 7.452 tỷ đồng, tăng 56,6%, phản ánh sự phục hồi mạnh mẽ của thị trường xây dựng và hiệu quả trong quản trị chi phí của Coteccons. Biên lợi nhuận gộp giữ ổn định ở 4,32%, cho thấy khả năng kiểm soát tốt chi phí đầu vào dù ngành vẫn đối mặt với áp lực giá vật liệu và nhân công.

Coteccons ghi nhận kết quả kinh doanh ấn tượng trong quý I năm tài chính 2026 - lợi nhuận quý cao nhất trong 5 năm

Kết thúc quý I năm tài chính 2026, tổng giá trị hợp đồng chuyển tiếp (backlog) của Coteccons đạt 51.600 tỷ đồng, mức cao nhất trong lịch sử công ty. Đặc biệt, 95,3% giá trị hợp đồng mới đến từ các chủ đầu tư truyền thống.

Nhà ga hành khách T2 - Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc. Ảnh phối cảnh

Danh mục dự án của công ty trải dài từ các dự án dân dụng, công nghiệp đến các công trình hạ tầng tầm quốc gia như Nhà ga hành khách T2 - Cảng hàng không Phú Quốc, Nhà để xe và nhà ga hàng hoá Sân bay quốc tế Long Thành, Cảng hàng không quốc tế Gia Bình và Trung tâm Hội nghị APEC.

Trung tâm Hội nghị APEC (S3). Ảnh phối cảnh

Đặc biệt, 95,3% giá trị hợp đồng mới đến từ các chủ đầu tư truyền thống, khẳng định uy tín và năng lực tổng thầu hàng đầu của Coteccons.

Đại diện Coteccons cho biết doanh nghiệp đang bước vào giai đoạn tăng trưởng mới với ba yếu tố cốt lõi: Backlog kỷ lục và tỷ lệ repeat sales (bán hàng lặp lại) cao, đảm bảo dòng doanh thu ổn định; Tái cấu trúc hoàn tất, quản trị chi phí và hiệu quả vận hành được nâng cấp toàn diện; Định hướng dài hạn mở rộng sang hạ tầng - đầu tư công, global và đầu tư, nâng tầm mô hình kinh doanh.

Từ nền tảng tăng trưởng bền vững, Coteccons tiếp tục khẳng định vị thế doanh nghiệp tiên phong của ngành xây dựng Việt Nam - không chỉ ở quy mô, mà còn ở chất lượng quản trị, cam kết đồng hành cùng cổ đông dài hạn.

(Nguồn: Coteccons)