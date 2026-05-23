Vua kiếm tiền Ronaldo

Cristiano Ronaldo, người vừa giành danh hiệu chính thức đầu tiên tại Saudi Arabia với Al Nassr, tiếp tục mở rộng đế chế của mình theo cách dường như không bị ảnh hưởng bởi bất kỳ cuộc khủng hoảng nào.

Ngôi sao Bồ Đào Nha 41 tuổi dẫn đầu danh sách 10 VĐV có thu nhập cao nhất thế giới do Forbes công bố trong mùa thứ tư liên tiếp, và là lần thứ 6 trong sự nghiệp, với tổng thu nhập ước tính 300 triệu USD, chưa tính thuế và hoa hồng.

Ronaldo duy trì vị thế vua kiếm tiền. Ảnh: Al Nassr

Con số này bao gồm 235 triệu USD từ hợp đồng với Al Nassr và 65 triệu USD từ tài trợ, bản quyền hình ảnh cùng các hoạt động kinh doanh.

Thành tích ấy giúp CR7 san bằng mức thu nhập cao nhất lịch sử mà Floyd Mayweather thiết lập vào năm 2015.

Ronaldo cũng cân bằng Michael Jordan với 6 lần dẫn đầu bảng xếp hạng mọi thời đại.

Trong quá trình xếp hạng của Forbes, kỷ lục thuộc về huyền thoại Tiger Woods với 11 lần đứng đầu bảng.

Top 10 năm nay tạo ra tổng cộng 1,4 tỷ USD doanh thu, nhiều hơn gấp đôi so với một thập kỷ trước, thời điểm Cristiano Ronaldo bắt đầu thống trị bảng xếp hạng với 88 triệu USD.

Danh sách này cũng cho thấy nhiều kết luận phản ánh hướng đi mới của ngành công nghiệp thể thao.

Đầu tiên, bóng đá vẫn là vua. Ronaldo đứng đầu, Lionel Messi xếp thứ 3 với 140 triệu USD và Karim Benzema đứng thứ tám với 104 triệu USD.

Ronaldo vẫn là thương hiệu đặc biệt. Ảnh: Al Nassr

Riêng ba ngôi sao này đã mang về tổng cộng 544 triệu USD, tương đương gần 40% toàn bộ số tiền của top 10.

Hoàn thiện top 3 là Canelo Alvarez, người đứng thứ hai với 170 triệu USD sau thỏa thuận khổng lồ cùng Riyadh Season. Võ sĩ người Mexico đại diện cho một xu hướng khác của bảng xếp hạng – sức mạnh tài chính từ Saudi Arabia.

Quốc gia Trung Đông đã đẩy thu nhập của nhiều siêu sao thể thao lên mức chưa từng có. Mức lương của Ronaldo tại châu Âu đã tăng gấp ba kể từ khi anh chuyển tới Saudi Pro League năm 2023, còn Benzema – hiện khoác áo Al Hilal – cũng vượt mốc 100 triệu USD.

Thu nhập tăng mạnh

Trường hợp của Messi xứng đáng có một chương riêng. Ngôi sao Argentina kiếm 70 triệu USD trên sân cỏ và thêm 70 triệu USD ngoài sân cỏ nhờ các hợp đồng thương mại với những tập đoàn lớn như Adidas hay Apple TV.

Tuy nhiên, mức lương của anh tại Inter Miami – 28,3 triệu USD đảm bảo cho mùa giải này – vẫn còn rất xa so với thu nhập mà Cristiano nhận tại Saudi Arabia. Dù vậy, thu nhập của Messi vẫn cao hơn toàn bộ quỹ lương của 28 CLB tại MLS.

Bảng xếp hạng cũng cho thấy một tiêu đề đáng chú ý khác: sự trưởng thành của những khối tài sản thể thao khổng lồ.

Messi là trường hợp khác biệt. Ảnh: IMCF

Độ tuổi trung bình của top 10 đã tăng lên 37, mức cao nhất kể từ khi Forbes công bố bảng thống kê này. Ronaldo, LeBron James (thứ 4 với 137,8 triệu USD) và Lewis Hamilton (thứ 10 với 100 triệu USD) đều đã 41 tuổi; Messi và Benzema cùng 38 tuổi.

Chỉ có Shohei Ohtani (ngôi sao bóng chày người Nhật Bản, hiện thi đấu tại Mỹ; hạng 5 với 127,6 triệu USD, trong đó 125 triệu đến từ tài trợ), Jon Rahm (thứ 7 với 107 triệu USD) và chính Canelo là dưới 35 tuổi.

Trong số này, doanh thu của Rahm hoàn toàn được thúc đẩy bởi LIV Golf và nguồn tiền Saudi Arabia.

Tuy nhiên, hệ thống giải đấu này đang đối mặt với nhiều bất ổn sau khi Quỹ Đầu tư Công Saudi Arabia thông báo sẽ ngừng tài trợ sau mùa giải hiện tại. Chính Rahm gần đây cũng thừa nhận rằng anh không thấy “nhiều lối thoát” cho hợp đồng của mình.

Hiện tại, dòng tiền vẫn tiếp tục chảy. Nhưng chiếc vòi dầu Saudi Arabia có lẽ không còn vô tận nữa.