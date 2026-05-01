CLB Al Nassr bước vào trận đấu cuối mùa với nhiệm vụ phải thắng Damac để tự quyết cuộc đua vô địch Saudi Pro League mùa giải 2025/26.

Áp lực là rất lớn, nhưng đội chủ nhà đã chứng minh bản lĩnh đúng thời điểm. Mane mở tỷ số ở phút 34 sau đường kiến tạo của Felix, trước khi Coman cứa lòng đẹp mắt nhân đôi cách biệt đầu hiệp hai.

Ở tuổi 41, Ronaldo vẫn chứng tỏ khát khao và sự dẻo dai đáng kinh ngạc - Ảnh: Al Nassr

Damac sau đó rút ngắn tỷ số xuống 1-2 từ chấm phạt đền, khiến Al Nassr trải qua những phút căng thẳng. Nhưng đúng lúc đội bóng cần một người hùng, Cristiano Ronaldo đã lên tiếng.

Phút 63, CR7 thực hiện cú đá phạt hiểm hóc, đưa bóng đi thẳng vào góc xa, làm nổ tung cầu trường. Đến phút 81, anh hoàn tất cú đúp với pha đá bồi nhanh nhạy, ấn định chiến thắng 4-1.

Sau màn ăn mừng “SIUUU” quen thuộc, Ronaldo chậm rãi bước về giữa sân và bật khóc. Ở tuổi 41, với sự nghiệp đầy ắp kỷ lục và vinh quang, anh vẫn xúc động như thể vừa giành danh hiệu đầu tiên.

CR7 không cầm được những giọt nước mắt hướng lên khán đài - nơi cô bạn gái Georgina Rodriguez đang bế con ăn mừng - Ảnh chụp màn hình

Đây không chỉ là chức vô địch Saudi Pro League đầu tiên của Ronaldo cùng Al Nassr, mà còn là minh chứng cho khát khao chiến thắng không bao giờ phai nhạt của một huyền thoại.

Chiến thắng 4-1 giúp Al Nassr chính thức vô địch Saudi Pro League lần đầu kể từ mùa 2018/19. Đây cũng là danh hiệu lớn đầu tiên của Ronaldo cùng Al Nassr. Một phần thưởng ngọt ngào và cú hích tinh thần to lớn cho CR7 ngay trước kỳ World Cup thứ 6 trong sự nghiệp của "lão tướng" người Bồ Đào Nha.