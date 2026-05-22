Kể từ khi đưa Carrick lên làm HLV trưởng thay cho Ruben Amorim hôm 13/1, MU đã thắng 11/16 trận dưới sự huấn luyện của ông.

Nhờ chuỗi kết quả ấn tượng trên, MU đạt mục tiêu dự Champions League mùa sau nên Michael Carrick đã ghi điểm lớn với ban lãnh đạo Quỷ đỏ.

Hai nhân vật quyền lực tại Old Trafford là Giám đốc điều hành Omar Berrada, cùng Giám đốc bóng đá Jason Wilcox đã đề cử Carrick cho chiếc ghế HLV trưởng dài hạn.

Michael Carrick sẽ tiếp tục dẫn dắt MU mùa tới - Ảnh: MUFC

Trang chủ MU xác nhận: "Manchester United vui mừng thông báo, Michael Carrick sẽ tiếp tục giữ chức HLV trưởng đội bóng đá nam, sau khi ký hợp đồng mới có thời hạn đến năm 2028."

Về phần mình, Carrick nói: "Ngay từ ngày đặt chân đến đây 20 năm trước, tôi đã cảm nhận được sự kỳ diệu của Manchester United. Việc gánh vác trách nhiệm dẫn dắt CLB đặc biệt này khiến tôi vô cùng tự hào.

Suốt những năm tháng qua, nhóm cầu thủ đã chứng tỏ họ có thể đạt được những tiêu chuẩn về sự kiên cường, tinh thần đoàn kết và quyết tâm mà chúng tôi yêu cầu ở đây.

Giờ là lúc chúng ta cùng nhau tiến về phía trước, với tham vọng và mục tiêu rõ ràng. MU và fan hâm mộ tuyệt vời của chúng ta xứng đáng được cạnh tranh cho những danh hiệu lớn..."

Michael Carrick gia nhập sân Old Trafford từ Tottenham năm 2006. Anh gắn bó với CLB 15 năm rưỡi dưới vai trò cầu thủ, HLV rồi HLV tạm quyền.

Carrick đặt bút ký 2 năm với MU - Ảnh: MUFC

Khi Carrick bắt đầu nhiệm kỳ tạm quyền, MU đứng thứ 6 nhưng ông cùng cộng sự đã giúp đội bóng cán đích vị trí thứ 3 tại Ngoại hạng Anh, kèm theo suất dự Champions League mùa tới.

MU được cho là đã liên hệ với một vài ứng viên Andoni Iraola (Bournemouth), Julian Nagelsmann (tuyển Đức) hay Oliver Glasner (Crystal Palace).

Tuy nhiên, Sir Jim Ratcliffe và ban lãnh đạo Quỷ đỏ quyết định, Michael Carrick là người phù hợp nhất cho tương lai tại Old Trafford.