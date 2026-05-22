Không chỉ Cristiano Ronaldo là nhân vật chính trên sân, khán đài Al-Awwal Park cũng chứng kiến khoảnh khắc đầy cảm xúc của Georgina Rodriguez.

Khi CR7 hoàn tất cú đúp, góp công lớn giúp Al Nassr đánh bại Damac 4-1 để đăng quang Saudi Pro League, bạn gái của siêu sao người Bồ Đào Nha đã bế con ăn mừng cuồng nhiệt giữa biển CĐV áo vàng.

Ronaldo bật khóc sau khi lập cú đúp cho Al Nassr (Ảnh chụp màn hình)

Hình ảnh Georgina rạng rỡ, ôm chặt con trong tay và vỡ òa sau bàn thắng của Ronaldo nhanh chóng tạo nên điểm nhấn đặc biệt. Đó không chỉ là niềm vui của một chiến thắng, mà còn là khoảnh khắc gia đình cùng nhau chứng kiến cột mốc quan trọng trong sự nghiệp CR7.

Trên sân, Ronaldo cũng không giấu được cảm xúc. Sau màn ăn mừng “SIUUU” quen thuộc, anh chậm rãi bước về giữa sân và bật khóc hướng về góc khán đài - nơi Georgina Rodriguez cùng các con đang vô cùng phấn khích.

Georgina bế con ăn mừng cuồng nhiệt (Ảnh chụp màn hình)

Ở tuổi 41, sau hàng loạt kỷ lục và danh hiệu, Ronaldo vẫn cho thấy khát khao, sự bền bỉ đáng kinh ngạc, anh vẫn sống trọn vẹn với từng bàn thắng, từng danh hiệu.

Chức vô địch Saudi Pro League đầu tiên cùng Al Nassr vì thế càng thêm ý nghĩa với CR7. Một đêm rực rỡ, nơi Ronaldo tỏa sáng, Al Nassr lên ngôi, còn Georgina và các con trở thành những nhân chứng hạnh phúc nhất.