Chiều 15/7, Công an TP Hà Nội tổ chức Lễ phát động phong trào “Bình dân học vụ số” – một sáng kiến đột phá nhằm nâng cao năng lực số cho toàn bộ cán bộ, chiến sĩ.

Phát biểu tại buổi lễ, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng - Giám đốc Công an Hà Nội nhấn mạnh: Trong thời đại công nghệ phát triển mạnh mẽ, chuyển đổi số không còn là lựa chọn, mà là yêu cầu bắt buộc. Với tinh thần đó, Công an TP Hà Nội đã và đang đẩy mạnh triển khai các giải pháp công nghệ, đặc biệt là ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong quản lý, điều hành và đảm bảo trật tự an toàn xã hội.

Một trong những minh chứng rõ nét là hệ thống camera tích hợp AI hiện đại đã được lắp đặt trên địa bàn TP Hà Nội.

“Hệ thống này có khả năng quay quét 360 độ, nhận diện đối tượng từ khoảng cách 500–700m, hoạt động ổn định trong mọi điều kiện thời tiết và môi trường.

Đặc biệt, hệ thống nêu trên có thể tự động điều chỉnh đèn tín hiệu giao thông theo thời gian thực, tạo hiệu ứng 'làn sóng xanh' giúp phương tiện lưu thông thuận lợi, góp phần giảm thiểu ùn tắc. Nhờ đó, hạn chế thấp nhất việc CSGT phải trực tiếp chỉ huy giao thông”, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng chia sẻ.