Ngày 20/4, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội đã tiếp nhận thư cảm ơn của anh Phạm Minh Đ. (trú tại Hải Phòng). Trong thư, anh Đ. bày tỏ sự cảm kích trước hành động nhân văn, kịp thời hỗ trợ người dân của lực lượng CSGT.

CSGT hỗ trợ tài xế chở sản phụ đến bệnh viện. Ảnh: T.T

Trước đó, khoảng 10h45 ngày 18/4, anh Đ. điều khiển xe taxi công nghệ, chở vợ chồng anh Đỗ Đức T. từ khu đô thị Vinhomes Ocean Park (Gia Lâm, Hà Nội) đến Bệnh viện Phụ sản Trung ương.

Khi đến khu vực nút giao Nguyễn Khoái – Minh Khai, sản phụ có dấu hiệu chuyển dạ trong khi giao thông đông đúc, việc di chuyển gặp nhiều khó khăn.

Phát hiện tổ công tác CSGT đang làm nhiệm vụ gần đó, tài xế đã đề nghị hỗ trợ. Ngay lập tức, tổ công tác thuộc Đội CSGT đường bộ số 4 đã sử dụng xe chuyên dụng mở đường, đưa sản phụ đến bệnh viện an toàn, kịp thời.