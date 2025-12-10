Ngày 10/12, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 7 (Cục CSGT) cho biết, đơn vị vừa kịp thời cứu sống một hành khách trong tình trạng nguy kịch khi đi xe giường nằm trên cao tốc TPHCM – Trung Lương, đoạn qua tỉnh Tây Ninh.

Chiều 9/12, trong quá trình tuần tra, kiểm soát trên tuyến cao tốc này, Tổ CSGT số 5 phát hiện xe khách giường nằm của nhà xe Anh Tuấn, tại Km27, phát tín hiệu cầu cứu khẩn cấp.

Thời điểm đó, trên xe có ông Nguyễn Văn Liêm (71 tuổi, quê An Giang) rơi vào tình trạng nguy kịch, có biểu hiện ngưng thở, sùi bọt mép, cơ thể kiệt sức.

Nhận thấy tình trạng nạn nhân diễn biến nghiêm trọng, các cán bộ, chiến sĩ Tổ CSGT số 5 (thuộc Đội CSGT đường bộ cao tốc số 7) đã nhanh chóng tiếp cận, tiến hành sơ cứu ban đầu ngay tại hiện trường.

Hành khách ngưng thở trên xe giường nằm được CSGT hỗ trợ mở đường, đưa đi cấp cứu. Ảnh: HD

Tổ công tác sau đó báo cáo chỉ huy, đồng thời hỗ trợ đưa bệnh nhân cùng người nhà rời cao tốc trong thời gian sớm nhất, di chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Tân An để cấp cứu.

Nhờ được hỗ trợ kịp thời, ông Liêm được đưa đến bệnh viện an toàn. Các bác sĩ xác định bệnh nhân có nguy cơ suy tim cấp hoặc nhồi máu cơ tim, là những tình trạng có thể đe dọa tính mạng nếu không được can thiệp sớm.

Theo thông tin từ bệnh viện và gia đình, hiện ông Liêm đã qua cơn nguy kịch và tiếp tục được theo dõi điều trị.

Gia đình bệnh nhân bày tỏ sự cảm kích trước sự hỗ trợ kịp thời của Tổ CSGT số 5 trong quá trình cấp cứu.