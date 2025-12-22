Khoảng 18h ngày 22/12, Đại úy Nguyễn Quang Trung và Đại úy Dương Bá Hòa (Đội CSGT đường bộ số 1, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) đang làm nhiệm vụ tại nút giao Hai Bà Trưng – Lê Duẩn.

Lúc này, tài xế taxi Nguyễn Tiến Đạt (biển kiểm soát 29E-118.XX) bất ngờ đề nghị hỗ trợ khẩn cấp. Tài xế cho biết đang chở chị Nguyễn T.H. (sinh năm 1999, trú tại Hà Nội). Chị H. đang mang thai và có biểu hiện đau ruột thừa, cần đi cấp cứu.

Tổ CSGT mở đường cho xe taxi chở thai phụ đi cấp cứu. Ảnh: CACC

Nhận định tình huống khẩn cấp, tổ công tác đã báo cáo Ban Chỉ huy Đội và thông tin tới Trung tâm điều khiển giao thông Hà Nội để phối hợp.

Quá trình di chuyển, hệ thống camera AI kích hoạt “làn sóng xanh” tại các nút giao. Lực lượng CSGT trên tuyến chủ động phân luồng, hỗ trợ xe taxi di chuyển nhanh chóng. Nhờ đó, người phụ nữ được đưa tới Bệnh viện Bạch Mai cấp cứu kịp thời.

Tổ CSGT mở đường giúp xe taxi chở chị H. đến bệnh viện cấp cứu kịp thời. Ảnh: CACC

Sau khi vợ được bác sĩ tiếp nhận điều trị, anh Nguyễn Đình Thiệp (chồng của chị H.) đã gửi lời cảm ơn tới lực lượng làm nhiệm vụ.