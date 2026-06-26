Ngày 26/6, Phòng CSGT Công an Hà Nội cho biết, thực hiện kế hoạch của Cục CSGT (Bộ Công an) và Công an TP Hà Nội, đơn vị đã phối hợp với công an cấp xã tổng rà soát xe mô tô của công nhân tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, doanh nghiệp; xe tải tự đổ dưới 15.000 kg (xe ben); xe limousine và xe kinh doanh vận tải hành khách hoạt động không đúng quy định trên địa bàn.

CSGT Hà Nội tổng rà soát phương tiện của công nhân. Ảnh: Đình Hiếu

Đợt tổng rà soát nhằm xác minh, cập nhật đầy đủ thông tin về chủ sở hữu và người đang quản lý, sử dụng phương tiện; đồng thời đánh giá việc chấp hành các quy định về đăng ký xe, đăng kiểm, sang tên, thu hồi đăng ký, biển số, lắp đặt và duy trì hoạt động của thiết bị giám sát hành trình, thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe.

Cũng theo Phòng CSGT Công an Hà Nội, trong quá trình rà soát, cán bộ, chiến sĩ kết hợp tuyên truyền, hướng dẫn người dân và doanh nghiệp thực hiện các thủ tục liên quan, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về phương tiện.

Tổ công tác àm việc với đại diện Công ty TNHH Điện Stanley Việt Nam. Ảnh: Đình Hiếu

Ghi nhận tại Cụm công nghiệp Gia Lâm, Đội Đăng ký, quản lý phương tiện cơ giới đường bộ (Phòng CSGT Công an Hà Nội) phối hợp với Công an xã Gia Lâm tổ chức rà soát, thu thập thông tin phương tiện của công nhân.

Tổ công tác đã làm việc với đại diện Công ty TNHH Điện Stanley Việt Nam để trao đổi, thống nhất phương án triển khai; đồng thời khảo sát thực tế các điểm trông giữ xe của công nhân nhằm thu thập, đối chiếu và đánh giá thông tin phương tiện.

Lực lượng chức năng kiểm tra phương tiện. Ảnh: Đình Hiếu

Cán bộ Đội Đăng ký, quản lý phương tiện cơ giới đường bộ tiến hành ghi nhận thông tin phương tiện, đối chiếu dữ liệu đăng ký xe trên hệ thống quản lý; xác định các trường hợp phương tiện đã chuyển quyền sở hữu nhưng chưa thực hiện thủ tục sang tên theo quy định.

Đối với các trường hợp xe đã chuyển quyền sở hữu nhưng chưa hoàn tất thủ tục sang tên, lực lượng chức năng hướng dẫn cụ thể hồ sơ, thủ tục để người dân thực hiện theo đúng quy định hiện hành.