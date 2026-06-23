Ngày 23/6, đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết đơn vị vừa tổ chức hội thảo xây dựng phương án tổ chức giao thông đường bộ an toàn, hướng tới mục tiêu hình thành hệ thống giao thông "an toàn hơn, thông suốt hơn, văn minh hơn".

Lời giải cho bài toán "xây xong rồi vận hành thế nào?"

Đại tá Phạm Quang Huy, Phó Cục trưởng Cục CSGT, cho biết hệ thống văn bản quy phạm pháp luật hiện nay mới chủ yếu quy định về thiết kế, xây dựng công trình đường bộ, nhưng còn thiếu các quy định thống nhất về tổ chức và vận hành giao thông trên những công trình này.

Theo ông Huy, việc chưa có các nguyên tắc cụ thể về phân luồng, phân làn và điều tiết giao thông đối với từng loại nút giao đã dẫn đến nhiều bất cập trong khai thác, vận hành, đồng thời tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

"Hệ thống pháp luật hiện mới trả lời được câu hỏi xây dựng công trình đường bộ như thế nào, nhưng chưa giải quyết đầy đủ bài toán tổ chức vận hành sau khi công trình được đưa vào sử dụng", Đại tá Phạm Quang Huy nhấn mạnh.

Đại tá Phạm Quang Huy, Phó Cục trưởng Cục CSGT chủ trì hội thảo. Ảnh: Cục CSGT

Giải thích thêm, Đại tá Phạm Quang Huy cho rằng bên cạnh nguyên nhân xuất phát từ người điều khiển phương tiện, nhiều yếu tố khác như kết cấu hạ tầng chưa đồng bộ, tổ chức giao thông bất hợp lý làm phát sinh các điểm xung đột, hay dòng phương tiện lưu thông không đồng tốc... cũng góp phần làm gia tăng nguy cơ tai nạn giao thông.

Theo Phó Cục trưởng Cục CSGT, để kiềm chế và kéo giảm tai nạn giao thông cần triển khai đồng bộ các giải pháp về quy hoạch, phát triển hạ tầng, bảo đảm hành lang an toàn giao thông; đồng thời khắc phục những bất cập trong tổ chức giao thông, hệ thống biển báo, vạch kẻ đường, đèn tín hiệu và chiếu sáng. Đây là nền tảng để hình thành các tuyến đường đô thị văn minh, an toàn và thuận tiện cho người dân.

Đại tá Phạm Quang Huy cho biết, mục tiêu cốt lõi của việc xây dựng phương án tổ chức giao thông đường bộ an toàn là cụ thể hóa các yêu cầu nghiệp vụ thực tiễn của lực lượng CSGT thành những tiêu chuẩn thống nhất. Trên cơ sở đó, cơ quan chức năng sẽ xây dựng và thí điểm các "phương án tổ chức giao thông kiểu mẫu" tại những địa bàn trọng điểm trước khi nhân rộng.

Thí điểm tại Đặc khu Phú Quốc

Theo Đại tá Phạm Quang Huy, quá trình xây dựng phương án nhận được nhiều ý kiến đóng góp từ các chuyên gia, nhà khoa học thuộc Học viện Cảnh sát nhân dân, Đại học Giao thông Vận tải, Đại học Xây dựng Hà Nội, cùng lãnh đạo Phòng CSGT Công an các tỉnh, thành phố.

Đại diện Phòng nghiệp thuộc Cục CSGT trình bày dự thảo phương án tổ chức giao thông. Ảnh: Cục CSGT

Đại tá Phạm Quang Huy nhấn mạnh, việc ban hành phương án tổ chức giao thông đường bộ an toàn là yêu cầu cấp thiết nhằm tạo hành lang kỹ thuật thống nhất cho lực lượng chức năng trong quá trình tổ chức, điều hành giao thông.

Theo ông, Ban soạn thảo sẽ tiếp thu tối đa các ý kiến đóng góp của chuyên gia, nhà khoa học và các đơn vị thực tiễn để hoàn thiện phương án theo hướng đơn giản, dễ áp dụng nhưng vẫn bảo đảm hiệu quả, tạo chuyển biến rõ nét trong ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông.

Sau khi hoàn thiện, phương án sẽ được trình Cục trưởng Cục CSGT xem xét, ký ban hành và triển khai áp dụng. Trước mắt, mô hình sẽ được thí điểm tại Đặc khu Phú Quốc (An Giang), qua đó đánh giá hiệu quả thực tiễn trước khi nghiên cứu nhân rộng.

Lãnh đạo Cục CSGT kỳ vọng đây sẽ là bước đột phá trong công tác tổ chức giao thông, góp phần xây dựng các tuyến đường đô thị văn minh, an toàn và từng bước xóa bỏ những bất cập trong giao thông hỗn hợp hiện nay.

Dự thảo Phương án được giới thiệu gồm 5 Chương và 18 mục, bao phủ toàn diện từ quy hoạch, thiết kế kỹ thuật đến tích hợp dữ liệu giao thông thông minh (ITS). Phương án thiết lập các nguyên tắc nền tảng: Ưu tiên an toàn cao nhất: Mọi phương án tổ chức phải đặt sự an toàn của người tham gia giao thông lên hàng đầu. Xóa bỏ giao thông hỗn hợp: Sử dụng dải phân cách và vạch kẻ đường để tách bạch làn ô tô với mô tô và xe thô sơ nhằm tối ưu hóa khả năng thông hành. Thay đổi tư duy tại điểm giao cắt: Thay vì chỉ "giảm tốc độ, quan sát", phương án đề xuất quy tắc "dừng lại, quan sát, an toàn rồi mới đi" đối với phương tiện từ đường không ưu tiên ra đường chính. Đặc biệt, phương án còn đưa ra các giải pháp kỹ thuật chi tiết như: ngầm hóa hạ tầng kỹ thuật (điện, cáp viễn thông) để giải phóng tầm nhìn; thiết kế hè phố theo mô hình 2 phân khu, 3 phân khu; và đồng bộ tín hiệu đèn đường bộ với đèn cảnh báo đường sắt.