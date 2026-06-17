Hồi 7h10 ngày 17/6, tại nút giao Cổ Linh - Thạch Bàn, Đại úy Nguyễn Ngọc Sơn và Đại úy Giáp Thanh Tùng, Đội CSGT đường bộ số 5 (Phòng CSGT Công an Hà Nội), đang thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông thì nhận được đề nghị giúp đỡ từ anh Nguyễn Văn H. (SN 1997, trú tại Hà Nội), điều khiển xe ô tô biển kiểm soát 30K-083.XX.

Anh H. cho biết đang chở vợ là chị Đặng Thị P.L. (SN 1998) thì bất ngờ vợ anh có dấu hiệu trở dạ, cần nhanh chóng đến Bệnh viện Phụ sản Hà Nội.

CSGT sử dụng mô tô chuyên dụng để mở đường cho ô tô chở thai phụ. Ảnh: CACC

Nhận thấy tình huống khẩn cấp, tổ công tác đã báo cáo chỉ huy đơn vị, đồng thời sử dụng mô tô dẫn đường, hỗ trợ phương tiện của gia đình anh H. di chuyển qua các tuyến đường đông phương tiện vào giờ cao điểm.

Nhờ sự hỗ trợ kịp thời của lực lượng CSGT, sản phụ đã được đưa đến Bệnh viện Phụ sản Hà Nội an toàn, để các bác sĩ tiếp nhận và chăm sóc y tế.

Anh Nguyễn Văn H. gửi lời cám ơn đến tổ CSGT. Ảnh: CACC

Việc kịp thời hỗ trợ người dân trong những tình huống cấp bách không chỉ góp phần bảo đảm an toàn tính mạng, sức khỏe cho người dân mà còn thể hiện tinh thần trách nhiệm của lực lượng CSGT Thủ đô.