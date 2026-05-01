Tối 30/4, Đội CSGT đường bộ số 1 (Phòng CSGT Công an Hà Nội) phối hợp với Công an phường Hoàn Kiếm kiểm tra, xử lý vi phạm nồng độ cồn đối với tài xế trên đường Trần Nhật Duật.

Cảnh sát nhận định, dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 kéo dài 4 ngày, nhiều người có nhu cầu thăm thân, tổ chức liên hoan, kéo theo tình trạng tài xế đã sử dụng rượu, bia vẫn lái xe. Việc kiểm tra không chỉ áp dụng đối với người điều khiển ô tô, xe máy mà còn mở rộng với cả người đi xe đạp.

Khoảng 20h25 cùng ngày, tổ công tác phát hiện ông T.V.D. (SN 1968, trú tại Hà Nội) điều khiển xe mô tô BKS 59T1-242.XX có nồng độ cồn ở mức 0,150 mg/L khí thở.

Làm việc với lực lượng CSGT, người này thừa nhận đã sử dụng rượu, bia trước đó.

Với hành vi vi phạm trên, tài xế T.V.D. bị phạt 2,5 triệu đồng, bị trừ 4 điểm giấy phép lái xe và tạm giữ phương tiện trong 7 ngày.

Đến hơn 22h cùng ngày, tổ công tác của Đội CSGT đường bộ số 1 (Phòng CSGT Công an Hà Nội) đã phát hiện 4 trường hợp điều khiển xe máy vi phạm quy định về nồng độ cồn.

Cũng trong tối cùng ngày, Đội CSGT đường bộ số 6 (Phòng CSGT Công an Hà Nội) triển khai nhiều tổ công tác, phối hợp với công an các phường liên quan, tổ chức kiểm tra vi phạm nồng độ cồn tại các địa bàn như phường Cầu Giấy, Từ Liêm, Yên Hòa...

Ghi nhận tại khu vực đường Nguyễn Phong Sắc, tổ công tác phát hiện ông N.V.L. (SN 1959, trú tại Hà Nội) điều khiển ô tô BMW BKS 30L-509.XX có nồng độ cồn mức 0,355 mg/L khí thở.

Ông N.V.L. bị tổ CSGT lập biên bản về hành vi điều khiển ô tô có nồng độ cồn vượt quá 0,25 mg/L khí thở. Với lỗi này, ông L. bị phạt 19 triệu đồng, bị trừ 10 điểm giấy phép lái xe và tạm giữ phương tiện trong 7 ngày.

Tiếp đó, lúc 21h09, trên đường Tôn Thất Thuyết, lực lượng chức năng phát hiện ông C.V.N (SN 1976, trú tại Hà Nội) điều khiển ô tô Camry BKS 30A-904.XX vi phạm ở mức 0,338 mg/L khí thở.

Theo kế hoạch, trong dịp nghỉ lễ này, Phòng CSGT Công an Hà Nội triển khai cao điểm kiểm soát nồng độ cồn, duy trì chốt kiểm tra cả ban ngày và ban đêm. Lực lượng chức năng cũng phối hợp với công an cấp xã, phường, tập trung kiểm soát tại các địa bàn trọng điểm, nhất là khung giờ buổi tối khi nhu cầu ăn uống, tụ tập tăng cao.